Calciomercato Milan, trattativa sbloccata: sta arrivando l’attaccante

Trattativa sbloccata per l’arrivo del nuovo attaccante in questo calciomercato. Svolta decisiva questa, che potrebbe rendere gli ultimi giorni di sessione del Milan particolarmente intensi.

Il diavolo ha lavoro tanto nel corso di queste settimane per cercare di regalare a Stefano Pioli il tanto richiesto decimo rinforzo dell’estate, ed anche se con un pò di ritardo l’impressione è che si sia sulla giusta strada per farlo.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualcosa nelle ultime ore sarebbe cambiato, con l’attaccante pronto a salutare i suoi compagni già in giornata per ultimare il suo trasferimento in questo calciomercato. Ad oggi ci sono da limare ancora gli ultimi dettagli di quest’operazione, ma potremmo sbilanciarci dicendo che è praticamente fatta per l’arrivo del nuovo attaccante.

Calciomercato Milan: sta arrivando l’attaccante, è fatta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che in questi ultimi gironi starebbe provando ad andare in doppia cifra regalando a Stefano Pioli il decimo rinforzo dell’estate rossonera.

Risolte le questioni relative ad altre importanti e delicate zone del campo come ad esempio la difesa ed il centrocampo, priorità di Furlani e Moncada è ora quella di mettere a disposizione del tecnico un nuova prima punta che possa alternarsi alla perfezione con Olivier Giroud. Nel corso di queste settimane tantissimi nomi sono stati accostati al Milan, ma il principale e reale obiettivo del diavolo è sempre e solo stato uno, ovvero Mehdi Taremi del Porto. L’iraniano è da tempo sul taccuino della dirigenza rossonera che, nel corso di queste settimane, ha fatto svariati tentativi per l’ex bomber del Rio Ave. Ad oggi i dragoes hanno sempre opposto resistenza all’uscita di Taremi, valutando il cartellino dell’iraniano in scadenza nel 2024 addirittura 25 milioni di euro, ma qualcosa nelle scorse ore parrebbe essere cambiato a favore del Milan.

A fronte di questo, infatti, il Porto potrebbe nelle ultime ore di calciomercato allentare leggermente la presa su Taremi, visto e considerato che i dragoes, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbero sempre più vicini a chiudere per l’acquisto di Ivan Jaime dal Famalicao. Il Milan aspetta che quest’operazione possa concludersi per sferrare l’ultimo colpo decisivo per il centravanti iraniano.

Il Milan aspetta il Porto: Jaime potrebbe liberare Taremi

Ore calde quelle di questo ultimo lunedì di agosto. Il Milan starebbe infatti aspettando una mossa del Porto, che con l’arrivo del giovane spagnolo Ivan Jaime potrebbe -finalmente- lasciar partire Mehdi Taremi in questo calciomercato.

Ovviamente questa indiscrezione ha da che trovare conferme, considerati anche i ruoli diversi dei due giocatori, ma stando sempre a quanto riportato da Matteo Moretto, l’attaccante iraniano starebbe spingendo con tutte le sue forze per trasferirsi in rossonero al punto che questa giornata potrebbe essere quella decisiva.

Emissari in Portogallo per chiudere Taremi: la mossa del Milan

Jaime o non Jaime, il Milan ha intenzione di chiudere comunque la pratica Mehdi Taremi. A conferma di questo, stando alle ultime notizie, questa sera alcuni emissari del club rossonero voleranno in Portogallo per assistere prima a Rio Ave-Porto per poi incontrare la dirigenza dei dragoes.

L’idea è quella di chiudere stasera questa estenuante trattativa, col Milan disposto ad a offrire 15 milioni di euro più tre di bonus pur di tornare in Italia col suo nuovo attaccante. Così facendo il diavolo si avvicinerà alle richieste del Porto, ma ci sarà da capire se quest’ultimo si accontenterà di queste cifre.