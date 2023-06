Il Psg fa spesa in Serie A: 240 milioni per due top player

Il Paris Saint Germain si appresta a vivere un estate di fuoco, sia per quanto riguarda le possibili entrate che le uscite.

Dopo l’addio del campione del Mondo Lionel Messi, a tenere banco è il futuro di Kylian Mbappé, che potrebbe lasciare Parigi in estate. Il campione francese, infatti, ha comunicato alla dirigenza transalpina di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024.

Su di lui c’è da anni il forte interesse del Real Madrid, già vicino ad acquistarlo la scorsa estate prima che il campione classe 1998 decidesse di prolungare la propria permanenza sotto la Torre Eiffel. Nonostante le smentite arrivate nelle ultime settimane, il presidente dei blancos sta seriamente pensando di fare un tentativo per portarlo nella capitale spagnola già in questa sessione di mercato.

Il presidente del PSG, Al-Khealifi, sta pensando di cederlo subito per non rischiare di perderlo a parametro zero tra soli dodici mesi. In caso la cessione si verificasse, il club francese è intenzionato a fare la spesa in Italia, per rinforzare un reparto che necessità di colpi importanti.

Mbappé verso l’addio, il PSG piomba in Italia: Napoli e Milan tremano

Il Paris Saint Germain è pronto a salutare definitivamente Kylian Mbappé, che può approdare al Real Madrid con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Proprio per questo la dirigenza francese si è messa al lavoro, tanto da aver individuato nel campionato italiano i possibili sostituti. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Paolo Paganini, i transalpini avrebbero messo nel proprio mirino Victor Osimhen e Rafael Leao per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Il nigeriano si è rivelato il più grande artefice della strepitosa stagione condotta dal Napoli, che lo ha visto concludere la propria annata in cima alla lista dei marcatori. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, non è intenzionato a privarsi del proprio gioiello a meno di offerte irrinunciabili, tanto che durante la conferenza stampa di Rudi Garcia ha annunciato un incontro per parlare di rinnovo. Il PSG, però, è intenzionato a fare sul serio, tanto da essere pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 140 milioni di euro per convincere il club partenopeo. Quest’offerta difficilmente potrà essere rifiutata dalla società campana, con lo stesso calciatore intrigato dall’idea di un trasferimento a Parigi.

Oltre a Osimhen, il club francese è pronto a bussare alle porte del Milan per Rafael Leao, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028. Dopo l’addio di Tonali volato in Inghilterra per vestire la maglia del Newcastle, la dirigenza rossonera non vorrebbe privarsi del fuoriclasse portoghese. I parigini hanno però intenzione di offrire 100 milioni di euro, cifra che può far vacillare il presidente del ‘Diavolo’ Cardinale. Il PSG inizia a muoversi per non farsi trovare impreparato in caso di addio alla propria stella, con Milan e Napoli che ora tremano davvero. Per Osimhen e Leao si prospetta un estate molto movimentata.