Calciomercato Milan: c’è un’altra cessione, i dettagli

In attesa di Taremi, che è l’obiettivo principale del Milan per completare l’attacco, emergono delle novità in merito alla partenza del calciatore che è pronto a lasciare i rossoneri. Sul piatto c’è una ricca offerta da parte del club francese che è pronto a strappare a Pioli uno dei suoi titolarissimi.

Punto di riferimento del centrocampo del Milan, adesso c’è Blanc che spinge per l’arrivo al Lione di Rade Krunic. Il bosniaco, corteggiato in passato anche da club turchi, sarebbe disposto ad ascoltare le eventuali sirene provenienti dalla Ligue 1. L’ultima parola sarà di Stefano Pioli che ritiene l’ex Empoli un elemento valido della sua rosa, in attesa del recupero a pieno di Bennacer. Intanto, il Lione avrà modo di visionare da vicino il ragazzo visto che alcuni emissari saranno presenti questa sera a San Siro per osservare meglio il giocatore.

E’ questa la notizia rilanciata da Sky Sport che svela in anteprima l’indiscrezione di calciomercato secondo il quale alcuni dirigenti del Lione avranno la possibilità di vedere Krunic che è oggetto di desiderio del club francese. Da capire, poi, se nei prossimi giorni potrà nascere una trattativa di mercato. In caso di partenza di Krunic, il Milan ha già in mente il nome dell’eventuale sostituto: si tratta di Nico Dominguez del Bologna che è uno di quei giocatori presenti nella lista di Moncada e Furlani.

Calciomercato: Krunic al Lione, ecco come stanno le cose

Krunic lascia il Milan e firma con il Lione? E’ questa l’indiscrezione rilanciata dalla redazione sportiva di Sky. Ad oggi si tratta di un semplice sondaggio, da capire la posizione dei rossoneri che valutano il calciatore attorno ai 10 milioni di euro.