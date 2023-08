Calciomercato Milan, altro rinforzo per Pioli: affare da 18MLN

Dopo aver messo a segno già ben nove colpi, il Milan sarebbe proprio in queste ore al lavoro per andare in doppia cifra e regalare il decimo rinforzo di questo calciomercato a Stefano Pioli.

Questo potrebbe essere il più importante ed atteso dell’estate rossonera, anche perché andrebbe a risolvere una questione che dalle parti di Milanello è un rebus praticamente da oltre 10 anni. Furlani e Moncada sono dunque al lavoro per far sì che questo possa accadere in questi ultimissimi giorni di calciomercato, e le sensazioni dalle parti di Casa Milan sono super positive.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sarebbe fiducioso di mettere a segno il decimo colpo del suo calciomercato estivo, andando così a completare e rinforzare una volta e per tutte la rosa di Stefano Pioli, che non può fare altro che tornare a lottare per lo scudetto in questa stagione.

Calciomercato Milan, decimo colpo in arrivo: Pioli accontentato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che in questi ultimi giorni potrebbe regalare l’ennesimo rinforzo, per la precisione il decimo di quest’estate, a Stefano Pioli.

Dalla cessione di Tonali il Diavolo ha fatto tanto, anzi tantissimo, arrivando praticamente a rivoluzionare gran parte della rosa che solo due stagioni fa aveva vinto lo scudetto. Rinforzata la fascia destra e completata la mediana, in attesa del rientro di Bennacer, per definirsi totalmente soddisfatto in questo calciomercato il Milan ha intenzione di mettere a segno, come detto, un altro colpo, che potrebbe finalmente risolvere il rebus attaccante. A conferma di questo, nel corso delle ultime settimane, tantissimi nomi sono stati accostati al Milan, ma alla fine l’attenzione della dirigenza non si è mai spostata da un profilo in particolare, che alla fine sarà quello sul quale il Diavolo cercherà di affondare il colpo decisivo in questi ultimi giorni in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, in giornata ci sarebbero stati dei nuovi contatti fra il Milan ed il Porto per Mehdi Taremi, con tanto di prima offerta del Diavolo per il centravanti iraniano che avvicinerebbe le parti.

Milan, prima offerta per Taremi: le cifre

Nelle scorse ore ci sarebbe stato un nuovo tentativo del Milan per Mehdi Taremi. Stando a Sportmediaset, infatti, il Diavolo avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro più tre di bonus al Porto per il centravanti iraniano, avvicinandosi così alla richiesta di 20 dalla quale i Dragoes non hanno alcuna intenzione di smuoversi.

Le parti, anche se a piccoli passi, si starebbero avvicinando, ma per convincere i lusitani a lasciar partire Taremi il Milan dovrà compiere un altro piccolo sforzo a livello economico.

Taremi vuole solo il Milan: la sua volontà potrà risultar essere decisiva

Stando a Sacha Tavolieri Mehdi Taremi starebbe da parte sue spingendo forte per andare al Milan. Il suo pensiero è chiaro: vuole giocatore solo per i rossoneri. Tutte la parti coinvolte attendono ora il via libera del Porto, che potrebbe cedere alla volontà del giocatore ed abbassare le proprie richieste economiche pur di accontentare tutte le parti in causa.