Calciomercato: stanno prendendo Quagliarella, pazza idea per l’attacco

Svolta in attesa per il futuro di Fabio Quagliarella: ecco dove può andare. C’è già una prima offerta per ingaggiarlo? Ecco tutti i dettagli.

Le lacrime al Maradona sono un lontana ricordo, adesso Quagliarella ha voglia di ripartire. L’attaccante, svincolato dopo l’addio alla Sampdoria, non intende appendere gli scarpini al chiodo. A 40 anni è pronto ad immergersi in una nuova avvincente sfida. E’ una suggestione di mercato spuntata fuori in queste ultime ore e riguardo l’arrivo in una storica piazza del calcio italiano di Fabio Quagliarella che può essere il colpo da novanta del club che ambisce ai piani alti della classifica.

C’è una piazza che spera di ritornare molto presto nel calcio che conta. L’ambizioso presidente, che in questa sessione estiva di mercato ha messo mano al portafogli per costruire una corazzata (si spera vincente), è pronto a regalare ai propri tifosi un vero colpo da novanta si tratta di Fabio Quagliarella che, nonostante l’età, in quella categoria può fare la differenza.

Calciomercato: tentativo per Quagliarella, la suggestione

In queste ultime ore si sono ricorse le voci in merito all’arrivo di Fabio Quagliarella. E’ tutto ancora aperto, il giocatore ha lasciato la Sampdoria ed è in cerca di una nuova destinazione. Nonostante le voci relative ad un suo ritorno a Genova, sponda blucerchiata, per il momento la nuova società non ha affondato il colpo. Ecco perché il ragazzo si sta guardando intorno e valuta anche altre proposte.

Intanto, c’è da segnalare questa notizia relativa al possibile trasferimento all’Avellino di Fabio Quagliarella. Attualmente svincolato, il calciatore ex Sampdoria sarebbe pronto a firmare a parametro zero con il club biancoverde che milita nel girone C di Serie C.

Un via vai che ha fatto sognare i tifosi che adesso attendono notizie certe direttamente dalla proprietà che per il momento non ha commentato queste indiscrezioni. Sono ore cruciali riguardo l’arrivo all’Avellino di Quagliarella, anche se non ci sono conferme. Si tratta solo di una forte suggestione rilanciata sui social e commentata nei gruppi Facebook dei tifosi irpini che in queste ultime ore hanno cullato questo sogno.

Quagliarella all’Avellino? Sogno di fine mercato

Patron Angelo Antonio D’Agostino vuole chiudere al meglio questa campagna trasferimento 2023-2024, coordinata dall’esperto Giorgio Perinetti che portato già tanti giocatori. Quella di Quagliarella all’Avellino resta solo una suggestione di calciomercato: le cifre in ballo sono davvero tanto per una società di Serie C ma il presidente non è nuovo a questi colpi, visto che in questa sessione è stato capace di portare dalla B alla Serie C giocatori come Cionek e Rigione.