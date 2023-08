Calciomercato, Sanchez torna in Serie A: firma con una big

Nonostante l’età Alexi Sanchez continua a far parlare di sé, anche perché appena salutato il Marsiglia il cileno è diventato desiderio di moltissimi club in questo calciomercato.

Complici le sue, oggettive, qualità, il nome Nino Maravilla è stato per l’appunto accostato a diverse squadre nel corso di queste prime settimane di stagione, ma a quanto pare il suo futuro potrebbe essere incredibilmente ancora una volta in Serie A.

A Marsiglia Sanchez ha infatti dimostrato di potersi meritare ancora palcoscenici importanti, e questo avrebbe attirato più nello specifico l’attenzione di una big del campionato italiano pronta a mettere a segno questo colpo a parametro zero per andare a completare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato, Alexis Sanchez torna in Serie A: ecco dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alexis Sanchez in questo calciomercato, che attualmente svincolato sarebbe alla ricerca di una nuova ed entusiasmante, forse anche ultima, avventura in carriera. Il cileno sperava di poter rimanere a Marsiglia, città e club nel quale è rinato, ma il presidente Longoria ha chiuso ogni porta al ritorno del Nino Maravilla in una recente conferenza stampa.

Questo ha aperto diversi ed interessanti scenari per il futuro di Alexis Sanchez, il cui nome nel corso delle ultime settimane è stato accostato a diversi club, europei e non. L’intenzione del cileno è però quella di continuare a giocare in Europa, anche perché in Francia ha dimostrato di poter tenere ancora ritmi alti, e questa sua volontà presto potrebbe essere accontentata stando alle ultime notizie. Secondo queste, infatti, il Nino Maravilla ha attirato l’attenzione di una big di Serie A, pronta a sedersi al tavolo con l’agente del giocatore per valutare la fattibilità del trasferimento, per il quale comunque non dovrebbero esserci troppi problemi.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere della Sera, per andare a completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi l’Inter starebbe per l’appunto pensando ad un clamoroso ritorno a Milano di Alexis Sanchez in questo calciomercato.

Calciomercato Inter, idea Sanchez per l’attacco: le ultime

Sfumata la possibilità di rivedere a Milano ancora una volta Romelu Lukaku, l’Inter starebbe pensando ad un altro clamoroso ritorno in questo calciomercato, ovvero quello di Alexis Sanchez.

Complice una limitata disponibilità economica a disposizione, il club nerazzurro ha da che valutare le diverse opportunità che gli si presenteranno, e quella del cileno è una di queste. Ci sarà però da capire se il Nino Maravilla sia aperto ad un possibile ritorno all’Inter, visto che solo la scorsa estate l’ex Udinese non si lasciò decisamente bene né col club nerazzurro e né tantomeno con Simone Inzaghi.

Non solo Inter: ecco tutti i club su Sanchez

L’Inter non è l’unico club sulle tracce di Alexis Sanchez in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il cileno è il sogno proibito dell’estate anche del Gremio, che già nelle scorse settimane aveva provato un timido approccio per il giocatore. Non sono neanche da escludere le ipotesi Spagna ed Arabia Saudita per il Nino Maravilla, che nei prossimi giorni deciderà una volta e per tutte il suo futuro, scegliendo una fra queste destinazioni.