Dalla Fiorentina al Milan: che colpo per i rossoneri

Interessante suggestione di calciomercato per il Milan, a tentare il Diavolo questa volta è stata la Fiorentina.

Il fine settimane più atteso dell’estate è finalmente arrivato, per i club di Serie A è tornato il momento di mettere a tacere le chiacchiere e di far parlare il campo. Rettangolo verde che ha già dato le prime importanti indicazioni, i tecnici le hanno colte e attraverso di esse si confronteranno con la rispettive società per capire come muoversi in vista della chiusura del mercato. Trattativa già avviata tra Fiorentina e Milan che sembrano avere le idee chiare.

Entrambe sono società con grandi ambizioni, i rossoneri di Stefano Pioli sperano di poter tornare a lottare per il titolo e di essere ancora protagonista in Europa. I viola di Vincenzo Italiano, invece, sono chiamati ad alzare l’asticella in modo da migliorare gli importanti traguardi ottenuti la stagione scorsa. Due obiettivi non facili che per essere raggiunti necessità di rose di qualità.

Ore conclusive di mercato che si stanno facendo roventi in Serie A. La dirigenza della Fiorentina si è già seduta a tavolino con gli esponenti del Milan e ha offerto un suo giocatore ai rossoneri. I meneghini ci pensano, anche perché uno con il suo ruolo farebbe comodo al mister, e si preparano a dare una risposta definitiva.

Calciomercato Milan, il rinforzo per Pioli gioca nella Fiorentina: le cifre dell’affare

Proposta da parte del club viola che sembra aver stuzzicato la fantasia del Milan che, a sua volta, è alla ricerca di un attaccante aggiuntivo da consegnare a mister Pioli. Il nome rovente delle ultime ore è quello di Luka Jovic, attaccante della nazionale serba al quale la Fiorentina sta cercando una nuova sistemazione.

Il classe 1997 da giovane era considerato un assoluto talento, le sue prestazioni con l’Eintracht Francoforte convinsero tutti, anche il Real Madrid che si decise a spendere ben 63 milioni di euro per il suo cartellino. Peccato, però, che Jovic non riuscì più a ripetersi al punto che appena tre anni dopo venne ceduto proprio alla Fiorentina.

Nulla da fare nemmeno con la viola dove l’attaccante non è riuscito a trovare il proprio riscatto. Ora i toscani hanno fatto altri investimenti e sono pronti a privarsi del quasi ventiseienne. Il Milan si era già segnato il suo nome ma questo è successo diversi anni fa e ora la nuova società non sembra più convinta.

Il club di Vincenzo Italiano potrebbe privarsi del centravanti serbo in cambio di circa 8 milioni di euro, forse anche qualcosa meno visto che è arrivato a costo zero. Il problema, tuttavia, è l’ingaggio che percepisce 2,5 milioni a stagione. Se dovesse accettare una riduzione dello stipendio l’affare potrebbe anche andare in porto, ma ad oggi appare un’operazione troppo dispendiosa per il Milan.