Il presidente annuncia il suo addio, è ufficiale: il comunicato

Di questo scenario già se ne stava parlando da diversi giorni, ma ora è giunta la tanto attesa ufficialità. Tramite un comunicato ufficiale sui profili del club, infatti, il presidente ha confermato il suo addio dopo diversi anni di ottimo operato.

Una scelta, questa, che ha lasciato a bocca aperta tifosi ed addetti ai lavori, ma che alla fine possiamo dire possa essere stata premeditata, complici anche le altre notizie che hanno direttamente visto coinvolto il lato societario del club.

Con questa separazione, dunque, una nuova pagina della storia della società sta per essere scritta, con il presidente pronto ad essere immediatamente sostituito da una nuova, e giovane, figura, già annunciata negli scorsi giorni.

Addio fra il club ed il presidente: ora è ufficiale

In queste ore si stanno scrivendo pagine importanti della recente storia del club, visto che una piccola rivoluzione interna è stata messa in atto. Dopo tante indiscrezioni, notizie e nomi fatti, oggi è arrivata la tanto attesa conferma di quanto già, come anticipato, si stava dicendo ed analizzando negli scorsi giorni.

La rivoluzione in questione ha colpito direttamente i piani alti del club, che a partire dai prossimi giorni vedranno figure nuove al lavoro ed alla guida della società. Un cambiamento, questo, forte, ma che è stato comunque attuato al momento giusto, proprio a pochi giorni dall’inizio della prossima stagione, così da non intaccare la programmazione di questa e del calciomercato. Ci sarà, dunque, ora da capire come la squadra reagirà a tutto questo, ma l’impressione è che nulla cambierà più di tanto in questi rapporti, nonostante ad aver salutato sia stata una figura carismatica ed importante come il, oramai ex, presidente.

Ed è dunque con una nota ufficiale che il Pontedera comunica che, dopo tre anni di onorato e splendido servizio, ricco di soddisfazioni, si è conclusa l’esperienza da presidente del club di Piero Gradassi. Finisce così, dunque, un’era per i granata, vogliosi però di cominciarne una nuova, ricca di altrettante vittorie e soddisfazioni.

Pontedera, finisce l’era Gradassi: l’addio dell’ex presidente

Intervistato ai microfoni de La Nazionale, l’oramai ex presidente del Pontedera Piero Gradassi ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che gli sono state affianco in questo lungo, tortuoso, ma soddisfacente percorso.

Diventato presidente durante il periodo del Covid, l’ex presidente granata ci ha tenuto a ricordare tutti i successi di questi ultimi tre meravigliosi anni vissuti insieme alla gente ed alla squadra di Pontedera, menzionando in modo particolare l’ultimo.

A concludere il tutto Gradassi ci ha tenuto a precisare che: “Continueremo ad essere la famiglia che siamo sempre stati e continuerò a seguire il Pontedera anche in trasferta, perché il mio cuore batte per questa squadra”.

Pontedera, addio Gradassi: già svelato il nuovo presidente

Con l’addio di Gradassi il Pontedera ha immediatamente scelto il suo nuovo presidente. Negli scorsi giorni, infatti, è stato annunciato che sarà l’ex sindaco Simone Millozzi a prendere il posto dell’oramai ex numero uno granata.

Insieme a lui, come comunicato anche dalla stessa società granata, costituiranno il CdA del Pontedera Rossano Signorini e Rosetta Navarra.