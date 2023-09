Lautaro Martinez in Arabia Saudita: l’agente svela tutto

L’Inter si gode il talento di Lautaro Martinez ma nel futuro del ‘Toro’ potrebbero esserci grosse novità: parla il suo agente.

I nerazzurri sono attualmente al primo posto in classifica, anche grazie al grande inizio di stagione dell’attaccante argentino. Nelle ultime partite di Serie A, però, non ha avuto troppa fortuna e lucidità sotto porta e i suoi gol mancati hanno contribuito a un lieve calo di tutta la squadra.

L’Inter ha perso la prima partita in campionato, in casa, contro il Sassuolo, e ora ci sono molte cose da rinnovare per continuare nel migliore dei modi.

Lautaro Martinez trascinatore dell’Inter: il piano di Inzaghi

Simone Inzaghi non può fare a meno di Lautaro Martinez per continuare a vincere e provare ad arrivare al primo posto in campionato. Non appena l’argentino ha avuto un momento di flessione, la squadra ne ha risentito e sono arrivate le prime difficoltà di campo.

Lautaro è il capitano e l’uomo leader della rosa ma certamente non può essere il titolare indiscusso e inamovibile della squadra nerazzurra. Nei momenti di flessione deve poter essere sostituito alla grande e Simone Inzaghi sta cercando le soluzioni giuste per non andare in difficoltà.

Inzaghi ha deciso di gestire a dovere Lautaro Martinez per evitare sovraccarichi muscolari in questo inizio di stagione: può saltare la partita con l’Inter.

Futuro Lautaro Martinez in Arabia? Parla l’agente

L’Arabia Saudita ha provato a convincere anche Lautaro Martinez a trasferirsi in estate. Il campionato saudita ha fatto piazza pulita rispetto all’Europa e in futuro potrebbero esserci ulteriori movimenti importanti.

Non si muoverà in direzione Arabia Saudita Lautaro Martinez. Parola dell’agente, Alejandro Camano, che a TVPlay ha parlato del futuro del capitano dell’Inter.

“L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, e anche Lautaro ha ricevuto proposte. Ma vi dico che le ha ricevute anche da altri club importanti. Quando gli dico di queste possibilità mi dice “Inter Ale, Inter”. L’affinità con tifosi e società è totale: il suo senso di appartenenza è fondamentale. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l’Inter”.

Rinnovo Lautaro con l’Inter: annuncio dell’agente

Niente Arabia Saudita per Lautaro Martinez ma per il ‘Toro’ è possibile che presto si inizierà a parlare di rinnovo di contratto con l’Inter.

“Il rapporto con l’Inter è familiare, lavoriamo insieme da molti anni. Ci sentiremo con tranquillità in un clima sereno. Lavoreremo per rendere felice un giocatore che sente grande affinità col progetto”.

Rinnovo? “Lui è felice, è il capitano della squadra, in famiglia è appena arrivato un bambino in più, dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato sia con l’Inter e con Lautaro. Credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all’Inter”.