Club venduto, è ufficiale: ecco il nuovo proprietario

La notizia tanto attesa alla fine è finalmente arrivata, come confermato anche dal comunicato stesso della società. In una nota ufficiale sui propri siti, infatti, è stato ufficializzato il passaggio di proprietà dello storico club italiano.

Dopo mesi di trattative e tensioni, che avevano anche dato l’impressione di poter far saltare tutto, alla fine è arrivata la famigerata stretta di mano fra le parti che ha sancito la cessione del club. Una notizia, questa, che fa piacere soprattutto ai tifosi che, in queste ultime stagioni, avevano a più riprese manifestato il loro dissenso nei confronti del -oramai ex- presidente. Nuove pagine di storia della società sono dunque pronte ad essere scritte, con la piazza che, visto il nuovo proprietario, può anche iniziare a sognare in grande.

Club venduto, è ufficiale: c’è anche il comunicato

Questi sono giorni, anzi ore decisive per il futuro societario e sportivo del club, visto che stanno per essere scritte pagine importanti della storia della società. Gli ultimi mesi non sono stati semplicissimi, viste anche le numerose “rivolte” dei tifosi contro il presidente, ma nonostante tutto la luce infondo al tunnel è stata finalmente raggiunta.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club è stato venduto dopo intense settimane di trattative, fra l’altro non semplicissime, visto che in alcuni momenti addirittura si credeva che tutto potesse saltare. Alla fine, per fortuna, così non è stato, visto che in queste ore è anche arrivata l’ufficialità dell’accordo fra le parti.

Dopo tante peripezie, notizie, discussioni e false fumate bianche, la Ternana è stata definitivamente venduta. A confermare ciò in un proprio comunicato ufficiale è stata proprio l’azienda farmaceutica Pharmaguida, ovvero quella che prenderà il posto di Stefano Bandecchi alla guida del club umbro. A guadagnare da quest’operazione sarà non solo l’ex presidente verderosso, nonché sindaco di Terni, ma anche i tifosi, che da tempo chiedevano a gran voce una cosa del genere.

Ternana venduta, passa in mano a Pharmaguida: ecco chi è il nuovo proprietario

Il nuovo proprietario della Ternana risponde al nome di Nicola Guida, uomo di sport, pilota automobilistico nel TCR e grande appassionato di calcio.

Bandecchi-Ternana, non è ancora finita: l’annuncio di Guida

Rilasciando le sue prime dichiarazioni da nuovo presidente della Ternana, Nicola Guida ha detto che il rapporto fra il club emiliano e l’ex Bandecchi non si ferma qui. Stando al proprietario di Pharmaguida, infatti, le Fere ed il sindaco di Terni continueranno a collaborare perché i “successi della squadra sono strettamente legati anche a quelli della città”.