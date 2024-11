Milan, che tradimento: addio Leao, ma resta in Serie A

Calciomercato Milan, che tradimento da parte di uno degli uomini simbolo della squadra: addio Leao, futuro ancora in A

Dal ritiro della sua nazionale portoghese Rafael Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni che non potevano assolutamente passare inosservate. Nel mirino del calciatore il suo allenatore e connazionale, Paulo Fonseca. A quanto pare tra i due l’attrito sembra essere superato e messo da parte. Non è un mistero che i primi mesi non siano stati facili visto che il tecnico non lo considerava un titolare.

Questo problema, a quanto pare, sembra essere superato. Anche se c’è un altro argomento che l’attaccante proprio non riesce a digerire: le continue panchine. Un posto a cui non è assolutamente abituato e che vorrebbe starci lontano. Anche se, allo stesso tempo, si continua a vociferare di un futuro molto lontano dal club rossonero per il classe ’99 che continua a ricevere offerte.

Non solo dall’estero (dove la Premier League e la Liga sono pronte all’assalto), a quanto pare anche dalla Serie A dove c’è un importante club pronto a soffiarlo al “Diavolo”. Ovviamente si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è il sito “SportMediaset“.

Leao, futuro lontano dal Milan ma non dalla Serie A: le ultime

Un inizio di stagione, quello del calciatore portoghese, a dir poco traumatico. Sia in Serie A che in Champions League. La doppietta di Cagliari sembra aver risolto il problema “gol”. Così come la straripante prestazione del “Bernabeu” contro il Real Madrid è sotto gli occhi di tutti. Il calciatore sa benissimo che la strada da proseguire è ancora molto lunga per cercare di convincere il suo mister.

Chi sta monitorando la sua situazione “complicata” in quel di Milanello è, senza dubbio, il Barcellona che non ha mai fatto mistero di volerlo portare in Spagna. Anche se i blaugrana non sono affatto gli unici visto che sulle tracce dell’esterno d’attacco si sarebbe fiondato addirittura il Napoli di Antonio Conte. Ovviamente il tutto solo a determinate condizioni.

Il suo futuro, infatti, potrebbe essere legato ad un altro calciatore importante della Serie A e della rosa azzurra: Khvicka Kvaratskhelia. Il georgiano non è ancora riuscito a trovare un accordo con il club partenopeo per il rinnovo. Il PSG, inoltre, rimane sempre alla finestra per il classe 2001. Nel caso di una offerta difficile da rifiutare (magari a tre cifre) De Laurentiis potrebbe anche lasciarlo partire. In quel caso il Napoli avrebbe a disposizione una importante cifra per tentare l’assalto proprio a Rafael Leao.