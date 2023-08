Milan: si sblocca l’arrivo di un altro acquisto, c’è l’accordo

Il calciomercato del Milan porta buone notizie con l’arrivo di un nuovo acquisto che firmerà nelle prossime ore. Decisive le operazioni in uscita con i rossoneri pronti a chiudere.

La regina del mercato di questa sessione estiva in Italia è senza dubbio la squadra rossonera che ha chiuso tante operazioni e ora potrebbe farne ancora un’altra. C’è la chiara volontà da parte della società per chiudere.

Una sessione estiva che sta regalando sorprese e che potrebbe regalarne ancora altre con il passare delle prossime ore. Perché ora c’è una società ben decisa a fare un passo in avanti con il Milan.

Calciomercato Milan: in arrivo il nuovo acquisto

Sono già stati tanti gli acquisti completati dal Milan in questa session estiva. Molti i nuovi arrivi che hanno fatto tornare l’entusiasmo in casa rossonera dopo l’addio di pezzi pregiati sotto ogni punto di vista e dopo come si è chiusa la passata stagione. Adesso si parte con una marcia in più e c’è già lo sprint da parte del club rossonero che vuole ora provare a dare una svolta per la stagione appena iniziata.

Si prova a chiudere un nuovo acquisto importante che è finito nel mirino della società in vista dei prossimi giorni, gli ultimi di mercato che chiuderà il 1 settembre alle ore 20:00 in Italia e nei principali campionati d’Europa per quanto riguarda i nuovi arrivi. C’è ancora tempo quindi per i rossoneri nel provare a determinare un altro grande colpo che potrebbe arrivare per far felice l’allenatore e anche i tifosi, che vedrebbero rinforzare la rosa ulteriormente.

In tutto questo il Milan sta provando a pizzare anche dei colpi in uscita con delle possibili cessioni che porterebbero appunto i nuovi acquisti. Decisive prima le partenze per capire come andrà a finire il mercato in entrata.

Milan: Taremi arriva con la partenza di Origi

Il Milan sta provando a liberarsi di Origi in queste ultime ore per prendere poi Taremi. L’attaccante belga non ha convinto ed è pronto ad andare via perché non rientra più nel progetto di Pioli. I rossoneri hanno provato a sistemarlo in diverse società che si sono fatte avanti, in particolare quelel inglesi.

Ora però per Origi spunta una nuova occasione in Serie A con il Torino e con l’ok definitivo del giocatore al prestito partirà poi l’assalto da parte del Milan per Taremi che resta uno dei principali obiettivi last minute per l’attacco dei rossoneri.

Milan: Taremi convince il Porto, il Torino spinge per Origi

Taremi vuole solo il Milan e nelle prossime ore incontrerà il Porto per chiedere di essere ceduto. La situazione dell’attaccante però si sbloccherà anche in base alla partenza di Origi che ora può firmare con il Torino. Le altre due alternative per i granata sono Boadu e Barrow. Saltato Miranchuk che non ha superato le visite mediche.