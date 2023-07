Calciomercato Milan: arriva una vecchia stella dell’Ajax

Il Milan è alla ricerca di nuovi rinforzi in questo calciomercato dopo l’arrivo di Loftus-Cheek per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri nel corso di questi giorni chi ha particolarmente attirato l’attenzione di Moncada e Furlani è un ex stella dell’Ajax.

Stando a quanto trapelato in queste ore dagli uffici di Casa Milan, infatti, i due dirigenti del club meneghino sarebbero disposti a trattare con l’attuale club del giocatore per soddisfare le richieste di Stefano Pioli, che a quanto pare in un recente incontro con la “MF” ha esplicitamente fatto il nome del ragazzo.

L’operazione è fattibile, soprattutto da un punto di vista economico. L’unica cosa dalla quale il Milan ha da che vedersi bene le spalle è la concorrenza che in queste settimane si è creata per l’ex Ajax.

Calciomercato Milan: si sogna un’ex stella dell’Ajax

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che con l’arrivo di Loftus Cheek si è dimostrato essere una delle società di Serie A più attive in queste primissime settimane di sessione.

Il solo centrocampista, però, non soddisfa le richieste di Stefano Pioli che, già in diverse occasioni, ha dichiarato di volere una squadra decisamente più competitiva rispetto a quella della passata stagione. A fronte di questo il tecnico del Milan avrebbe presentato a Moncada e Furlani una lista di nomi interessanti che potrebbero fare al caso del suo progetto tecnico, uno dei quali i rossoneri sarebbero anche pronti a trattare. Stando alle ultime notizie, infatti, il club meneghino potrebbe presto lavorare per far sbarcare a Milanello l’ex stella dell’Ajax di Erick ten Hag, che oggi rappresenta essere una vera e propria opportunità di mercato visite le condizioni nelle quali riversa nel suo attuale club.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, in queste ultime ore avrebbe sempre più preso quota dalle parti di via Aldo Rossi il nome di Donny Van de Beek per rinforzare la mediana e la trequarti del Milan in questo calciomercato.

Milan-Van de Beek: ecco le richieste dello United

In queste ultime ore il Milan avrebbe messo gli occhi su Donny Van de Beek. Ai margini del progetto tecnico di Erick ten Hag, l’olandese del Manchester United potrebbe essere una vera e propria opportunità di calciomercato per i rossoneri, complici anche i costi ristretti della -eventuale- operazione.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, Van de Beek dovrebbe valere all’incirca 13 milioni di euro, ma secondo alcuni media inglesi lo United potrebbe chiederne 20 per lasciar partire il ragazzo, cifra ragionevole e che comunque rientra nei parametri del budget di spesa del Milan. C’è comunque da dire che per i rossoneri l’ex Ajax potrebbe essere una semplice alternativa ai vari Reijnders e Musah, non una priorità.

Milan, concorrenza in Serie A per Van de Beek: ecco chi lo vuole

Il Milan non è l’unico club di Serie A che avrebbe messo gli occhi su Donny Van de Beek in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, anche la Roma di José Mourinho starebbe valutando il profilo dell’olandese per rinforzare il proprio centrocampo.