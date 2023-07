Dopo settimane di nomi e profili seguiti, il club alla fine ha scelto a chi affidare la panchina per la prossima stagione. Il nuovo allenatore è stato dunque scelto, ed a quanto pare starebbe anche già firmando i suoi contratti con la squadra.

E’ tutto fatto, manca dunque solo l’ufficialità che, a quanto pare, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Con questo accordo anche l’ultima panchina libera del campionato è stata occupata, con la griglia degli allenatori che è stata dunque e di conseguenza completata.

Fondamentale è risultata essere alla fine la volontà del presidente, che oggi ha dato il suo okay definitivo per l’approdo in panchina dell’allenatore.

Svolta in panchina, ecco il nuovo allenatore: le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Italia, visto che sono ancora tante le panchine libere in attesa di essere occupate. Nelle ultime ore, però, è arrivata una svolta importante per una di queste, visto che si è raggiunto l’accordo per l’allenatore che guiderà la prima squadra in questa stagione.

Nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostati al club, ma alla fine la dirigenza ha sempre avuto in testa un solo nome, ovvero quello di colui che effettivamente nelle prossime ore, o al massimo fra qualche giorno, verrà ufficializzato. Sin dal primo colloquio le parti si sono sempre immediatamente trovate, ma fino ad oggi è sempre e solo mancato l’okay definitivo del presidente affinché questo matrimonio potesse consumarsi, via libera che, finalmente, è arrivato nelle scorse ore.

Stando dunque a quanto riportato da cittadellaspezia.com, l’allenatore dello Spezia nella prossima stagione sarà Massimiliano Alvini, ex Cremonese che è sin dall’addio di Semplici è sempre stato la prima scelta per la panchina ligure di Eduardo Macìa.

Alvini-Spezia, ci siamo: accordo e firma imminente

E’ questione di ore prima che che Massimiliano Alvini venga presentato sulla panchina dello Spezia. Il club ligure ha sin dai primissimi colloqui deciso di affidare la gestione della prima squadra al tecnico di Fucecchio per il quale, comunque, ci sarebbe da risolvere una questione.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti in causa hanno da che risolvere il contratto di Alvini in essere ancora per un anno con la Cremonese, operazione che non dovrebbe creare troppi problemi visto che al club lombardo, soprattutto da un punto di vista economico, converrebbe, considerato il fatto che la società grigiorossa ha anche Ballardini sotto contratto. Il connubio Alvini-Spezia è dunque imminente, con la firma attesa per i prossimi giorni.

Spezia: decisivo l’okay di Platek per Alvini

Alvini da sempre è stato il preferito di Macìa per la panchina dello Spezia, ma il direttore sportivo spagnolo ha sempre atteso l’okay del presidente Platek per chiudere l’accordo definitivo con l’ex Cremonese. Questo è arrivato nelle scorse ore, e con la decisione del presidente americano anche la stretta di mano fra le parti.