Giorgia Rossi red passion: la scollatura infiamma Instagram

Giorgia Rossi è una delle giornaliste sportive più seguite e amate d’Italia, anche per la sua bellezza: ecco le ultime foto su Instagram del volto di DAZN.

Torna la Serie A, dopo il piccolo assaggio di inizio stagione subito stoppato dalla sosta per le nazionali. E quindi torna anche il grande calcio italiano in diretta su DAZN, che ancora detiene i diritti di trasmissione del campionato sul nostro territorio.

Una buona notizia per tifosi e appassionati di calcio, ma anche per i fan di una delle giornaliste di punta della piattaforma di streaming sportivo, ovvero Giorgia Rossi. Che, nel frattempo, continua a catturare like grazie ai suoi canali social.

In questi anni, la 36enne giornalista romana si è fatta largo nel mondo della televisione, affermandosi come uno dei volti più apprezzati del panorama dell’informazione sportiva italiana. Dopo gli inizi a Roma Channel, nella sua città, già nel 2013 è approdata a Mediaset, iniziando a lavorare nel programma Tiki Taka. In breve, si è conquistata sempre più spazio nella cronaca sportiva della rete, conducendo vari programmi su campionato, Champions League, Europei e Mondiali.

Parallelamente, è anche apparsa negli show di approfondimento, da Balalaika a Pressing, convincendo tutti e tutte per capacità e competenza. D’altronde, come lei stessa ha raccontato più volte, il calcio è la sua grande passione fin da quando era piccola. Nel 2021, poi, è passata a DAZN, entrando nella nuova squadra per commentare la Serie A: prima si è occupata di pre e post partita, per poi iniziare a seguire anche il calcio europeo, in una continua ascesa.

Giorgia Rossi strabilia i fan anche fuori dal campo: il rosso è il suo colore

È innegabile che, accanto alle sue ottime qualità da giornalista, abbia giocato a suo vantaggio anche l’avvenenza fisica, che ha contribuito a raggiungere ben 501.000 follower sul suo profilo Instagram ufficiale. Lì, Giorgia Rossi pubblica non solo foto del suo lavoro, ma anche della vita privata, degli eventi a cui partecipa e di alcune campagne pubblicitarie di cui è testimonial. E i fan immancabilmente ringraziano per l’abbondanza di scatti.

Nella foto qui sopra la giornalista di DAZN appare in un elegantissimo abito rosso all’ingresso della Scuola Militare Teuliè di Milano, dove nei giorni scorsi si è tenuto il Premio Gentleman. L’evento milanese destinato al Fair Play sui campi da calcio ha visto Giorgia Rossi impegnata come presentatrice della serata, accanto a Massimo Caputi e Laura Barriales. Una piccola parentesi, in attesa di tornare a commentare la Serie A sui nostri schermi.