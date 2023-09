Serie A, occasione Hazard dopo l’infortunio: c’è un ostacolo, ma può arrivare subito

In Serie A spunta la clamorosa idea di calciomercato per una tra le squadre non di primissima fascia, su Eden Hazard.

Il calciatore belga ha guadagnato cifre irraggiungibili anche per i top club d’Italia e adesso, lo stesso Hazard, è consapevole del fatto che non ci sarà la possibilità di replicare i recenti contratti con accordi raggiunti tra le sue ex esperienze.

In Serie A diversi club si sono interessati alla sua situazione, con Hazard che ancora oggi rappresenta l’occasione a costo zero dalla lista degli svincolati. E c’è un club che, dopo la rottura del crociato di uno dei suoi trequartisti, potrebbe procedere verso la folle operazione legata al belga.

Eden Hazard in Serie A, affare non impossibile: la notizia

In Italia e in Serie A c’è chi deve fare i conti con un infortunio molto serio, che terrà il giocatore fuori dai giochi per praticamente tutta la stagione.

Si è parlato molto del Papu Gomez che, svincolatosi dal Siviglia, potrebbe far ritorno in Italia per giocare con uno dei club che ambisce all’Europa e vive un percorso analogo a quello vissuto dalla sua ex Atalanta, per il progetto che è stato messo in piedi.

Ma occhio perché, oltre al Papu Gomez c’è la clamorosa idea Hazard per il Monza che, in coppia con Colombo, potrebbe formare un attacco da Europa che fa letteralmente sognare i tifosi brianzoli.

Calciomercato Monza, sogno Hazard: Palladino aspetta un colpaccio

Palladino aspetterebbe un colpaccio, anche un po’ a sorpresa e chissà che non possa essere proprio Eden Hazard per il Monza. In giornata sono rimbalzati diversi rumors anche confermati dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha spiegato la situazione in casa Monza, club a caccia di un colpo dalla lista degli svincolati. Ma salvo clamorosi colpi di scena, il primo nome sembra quello del Papu Gomez. Poi, occhio alle alternative. Perché Eden Hazard lo è e il Monza ha voglia di fare le cose in grande, non escludendone dunque la possibilità. Chiaro è che toccherà affrontare l’ostacolo ingaggio.

Ultime Monza, pronti allo sforzo per Hazard: ci pensa Galliani

Ci dovrà pensare Adriano Galliani a convincere Eden Hazard a cifre fattibili, perché è chiaro che il calciatore belga sa benissimo di non poter contare su una richiesta vicina ai 10 milioni di euro per il suo ingaggio. E il Monza, infatti, si spingerebbe ai cinque annuali per portare Hazard in Brianza.