Dopo l’exploit importantissimo vissuto al River Plate, diventando uno dei tecnici più cercati in Europa, ecco Gallardo.

L’ex River Plate piace a diversi top club e ce n’è pure uno in Italia, che sta vivendo non pochi problemi ai vertici della classifica in Serie A e che potrebbe sceglierlo come nuovo allenatore, procedendo all’esonero per il proprio tecnico.

C’era un club in Francia che lo aveva messo nel mirino per dare mondo al calcio francese la sua crescita, ora che il Paris Saint-Germain arranca e c’è competizione lì ai vertici della Ligue 1. Ma, cercato anche in Serie A, non è infatti in Francia che vivrà il suo futuro. Marcelo Gallardo è la scelta fatta in panchina, per la prossima stagione.

Gallardo in panchina, scelta fatta: niente Francia e Italia, ecco dove allenerà

Attende una grande occasione, non si è precipitato nel calcio d’Europa non appena sono arrivati i primi contatti per lui, nel diventare il tecnico di uno dei top club di Champions League.

Ma c’è appunto la massima competizione Uefa che lo aspetta perché c’è un club che soltanto per la prossima stagione, andrebbe appunto sull’ex allenatore del River Plate.

Marcelo Gallardo allenerà il Siviglia: secondo quelle che sono le ultime notizie, ci sarebbe il suo gradimento sull’approdo in Spagna. Dopo i rumors che erano circolati sia legato al Napoli che appunto al Siviglia, degli ultimi giorni, alla fine il tecnico non allenerà né in Francia e né in Serie A perché potrebbe approdare, attendendo però un anno, in Liga.

Siviglia, Gallardo nel 2024: scelta già fatta

Il club Andaluso, secondo quanto informano dalla Spagna e precisamente da Ole, avrebbe scelto già il prossimo allenatore per la stagione 2024/2025. Di fronte all’ipotesi di salutare il proprio attuale allenatore, con una separazione consensuale, Marcelo Gallardo diventerebbe il nuovo allenatore del Siviglia.

Una scelta che lo allontanerebbe dalla Francia, dove ha giocato da calciatore e non si è mai riconciliato, nonostante i diversi rumors che lo hanno riguardato in prima persona. Il tecnico allenerebbe in Liga e per lui, nel calcio europeo, sarebbe esordio assoluto da allenatore.

Gallardo era tra le idee anche in Serie A: il retroscena

Gallardo piaceva anche ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che lo aveva inserito tra i candidati per un posto in panchina dopo l’addio di Luciano Spalletti. Alla fine tutto si concluse con un nulla di fatto, con il patron azzurro che ha scelto Garcia che adesso spera possa risollevarsi dopo la brutta situazione nella quale è incappato dopo Lazio, Genoa e Bologna.