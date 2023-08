L’indizio che sblocca tutto: ora è festa Inter

L’Inter chiude un altro colpo a sorpresa: arriva l’indizio che conferma tutto, Marotta e Ausilio hanno trovato la chiave giusta.

Dieci e lode. Come il numero dei colpi effettuati in questa stagione, e poco importa a Marotta e Ausilio se Lukaku ha salutato nel peggiore dei modi, se Scamacca ha scelto l’Atalanta e Samardzic dopo un lungo lavoro ha fatto saltare il banco sul più bello.

Gli uomini di mercato nerazzurri non hanno mai tirato il freno a mano, anzi hanno accelerato imboccando altre strade, battendo ogni pista possibile spaziando dall’Italia all’esterno. L’obiettivo, a conti fatti, è rivoluzionare la squadra svecchiando il più possibile e trovando titolari e alternative valide in ogni ruolo. La chiave delle trattative nerazzurre è infatti una sola ed è tutta nella delusione della finale in Champions.

La sensazione è che ad Inzaghi sarebbero serviti ricambi e soprattutto calciatori più esperti per una competizione in cui freddezza in campo e qualità fanno la differenza. Ecco perché dopo aver perso Samardzic l’obiettivo è drasticamente cambiato, e un altro affare è ormai praticamente chiuso. Manca l’ufficialità, ma l’annuncio conferma tutto e sermbra l’ultimo tassello di una trattativa ormai definita.

Inter, l’annuncio conferma tutto: Marotta chiude il colpo

Il campo ha dato le prime conferme a Simone Inzaghi, ora attento a far quadrare in campo gli equilibri e a favorire l’inserimento dei nuovi calciatori. Sono ben 10, perché l’ultima trattativa trova conferme in un dettaglio svelato con dovizia di particolari in Germania.

Da tempo è ormai noto l’interesse di Ausilio e Marotta per Benjamin Pavard, ma come nel caso di Sommer, l’ostacolo è uno solo. L’Inter ha in mano il sì del difensore, ha trovato l’accordo con i bavaresi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma ha incassato una condizione proprio dai tedeschi.

Pavard sarebbe stato liberato e ceduto solo alla luce di un nuovo innesto, che secondo la Bild e altri tabloid tedeschi è ormai cosa fatta. Il Bayern Monaco avrebbe infatti messo le mani su Armel Bella-Kotchap. La retrocessione del Southampton spinge infatti il club a fare cassa accontentando quei calciatori a caccia di nuove esperienze, e il 21enne nato a Parigi ma di nazionalità tedesca avrebbe espresso ai Saints l’intenzione di cambiare aria negli ultimi giorni di mercato.

Il Bayern Monaco, secondo la Bild, avrebbe effettuato più di un sondaggio e sarebbe pronto a chiudere, in modo da liberare Pavard, ormai già con i bagagli in mano. Il decimo colpo dell’Inter è quindi ad un passo. In Viale della Liberazione attendono solo il difensore per concentrarsi poi sull’eventuale uscita di Correa, che con molta probabilità sarà sostituito grazie al ritorno in nerazzurro di Sanchez.