Milan: il presidente arriva in città, il motivo fa impazzire i tifosi

Arrivano notizie importanti per il Milan e i suoi tifosi, perché ora c’è la decisione del presidente rossonero di tornare in città per dare una svolta al progetto.

Impressionante il cambio di rotta che ha voluto dare la proprietà all’attuale Milan, perché il club rossonero ora sembra volare spedito per obiettivi importanti in questa nuova stagione iniziata alla grande.

Calendario subito difficile per i rossoneri che si sono laureati campioni in Italia due anni fa, ma questo non ha fermato la straordinaria partenza della squadra allenata da Stefano Pioli che ha subito messo il turbo.

Calendario Milan: Pioli fa felice Cardinale

Inizio che sembrava difficile per il Milan di Pioli che invece ha messo il piede sull’acceleratore e si è trovato su una strada in discesa. Bologna in trasferta, Torino in casa e Roma ancora fuori casa. Tre partite contro tre avversari difficili da affrontare che lo scorso anno si sono rivelati tra i migliori loro e gli allenatori. Alla fine però il Milan ha messo sotto tutti e ottenuto 9 punti su 9 mettendo a segno 8 gol e subendone 2 soltanto.

Pioli fa felice il suo presidente Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ora è pronto ad arrivare in Italia di nuovo per essere ancor di più vicino alla squadra in un primo momento cruciale della stagione del club rossonero.

Milan: Cardinale arriva in città, il motivo

Infatti, sarà a San Siro sia per il derby Inter Milan di campionato del 16 settembre che per la prima partita di Champions contro il Newcastle del 19 settembre. Cardinale vuole essere affianco alla squadra e il Milan può beneficiare di questa sua presenza. I tifosi sono felicissimi di riaccogliere il proprio presidente dopo che ha portato avanti un mercato fatto di grandi colpi che hanno sicuro fatto felice Stefano Pioli, una sua grande scelta.

Cardinale arriverà a Milano per essere vicino alla squadra e a Pioli in settimane importanti per la stagione rossonera per questo avvio. La volontà è quella di tornare dopo la sosta e vincere il Derby con l’Inter visto che in questi ultimi anni sono arrivate più batoste da parte di Inzaghi su Pioli, soprattutto lo scorso anno tra Champions, Supercoppa e Serie A.

Milan: Pioli la scommessa di Cardinale

Il presidente del Diavolo, Gerry Cardinale, è stato l’artefice della rivoluzione in casa Milan che ha visto andar via figure storiche come Maldini e Massara che sono stati messi da parte perché spingevano per un cambio allenatore con l’addio di Pioli. Alla fine però il presidente ha voluto puntare tutto sull’attuale tecnico e mandar via i dirigenti che volevano cambiare.

La scommessa Pioli è quindi frutto della decisione di Cardinale che ora si aspetta risultati importanti dal suo allenatore su cui punta tanto. Il Milan è nelle sue mani e il presidente americano è lì a supportare il proprio tecnico. Lo farà nelle prossime settimane ancor più da vicino.