Calciomercato Serie A: prendono Muriel, l’annuncio del ad

Il calciomercato di Serie A è pronto a regalarci un altro colpo importante come quello di Luis Muriel che è pronto a firmare con una nuova squadra e lasciare l’Atalanta.

Il giocatore colombiano è pronto a svoltate la propria carriera con un nuovo trasferimento. Infatti, ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio il cambio squadra del giocatore.

Possibile svolta nelle prossime ore, ma dipenderà molto da che scelta farà l’Atalanta che ha perso per infortunio El Bilal Toure per tantissimi mesi e per questo motivo.

Calciomercato Atalanta: comprano Muriel

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Luis Muriel che ancora non è chiaro se è stato tolto o meno dal mercato in vista del prossimo anno appena iniziato. Perché l’Atalanta deve ora decidere se venderlo o no. Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta di Muriel e con il Monza che è uno dei club accostati per provare ad acquistare il giocatore. Queste le parole di Galliani sul futuro e sulla possibilità di acquisto del giocatore colombiano: “Può no che sì”.