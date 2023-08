Laura Cremaschi senza freni: il bikini è incontenibile

Laura Cremaschi e il suo corpo vulcanico infiammano letteralmente il web: difficile contenere forme così generose sotto il bikini.

Un angelo biondo, una fata nel vero senso della parola, come quelle che si vedono solo nelle favole più belle, e che tutti vorremmo incontrare almeno una volta nella realtà visto che, senza dubbio, lei aleggia già da tempo nei nostri sogni.

Personaggi femminili così sexy, donne così affascinanti, qualche volta fai anche fatica a pensare che esistano davvero: invece, fortunatamente, sono carne e ossa (e che carne!) e colorano i nostri giorni lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo e trasformandosi, inevitabilmente, anche in web star.

Laura Cremaschi, da anni la “Bonas” di Paolo Bonolis ad Avanti un Altro, è esplosa al grande pubblico raccogliendo lo scettro lasciato da Paola Caruso, e non facendola affatto rimpiangere. Classe 1987 (ma davvero ha 36 anni?), bergamasca doc, la Cremaschina, come si fa chiamare sui social, è un’esplosione di curve mozzafiato coronate da una chioma di capelli biondissimi e da un viso angelico.

Alla corte di Bonolis e Laurenti è impossibile che passi inosservata, quando ogni pomeriggio, su canale 5, manda in visibilio il concorrente di turno con le sue movenze feline e con quelle scollature vietate ai deboli di cuore. Ex Miss Padania, ex tentatrice di Temptation Island Vip, nell’edizione condotta da Simona Ventura, la bella Laura è avvenente, affascinante, quanto decisa e risoluta nella vita.

Laura Cremaschi, da star della tv a regina del web: con un corpo così ogni traguardo è possibile

In pochi anni, da “bellona” della tv, Laura Cremaschi, capace però di dimostrare di avere anche parlantina e cervello da vendere, e di non essere quindi la classica statua di cera del piccolo schermo, è passata al ruolo di influencer.

Non tutti si possono permettere 1 milione di followers: avete capito bene! In poco tempo Laura è diventata la Regina del web: vita sottilissima, lato A da copertina, ma ecco che tra una immagine e l’altra di una estate italiana che con lei è rovente come non mai, appare anche un video recentissimo che riguarda la sua laurea in scienze e tecniche psicologiche.

Avete capito bene, la Cremaschi è ben consapevole che il mondo dello spettacolo potrebbe non tenere aperte le sue porte in eterno e allora meglio garantirsi la sostanza di un titolo di studio e di un percorso che potrebbe, un giorno, farle decidere di intraprendere, una strada diversa.

Per ora, però, non vogliamo affatto pensarci: immaginate se la Cremaschi sparisse dai radar del web, immaginate se chiudesse i suoi profili solo per dedicarsi alla professione di psicologa. Inutile dire che ci sarebbe la fila sotto il suo studio! Diventeremmo tutti suoi clienti!