Calciomercato, Nagelsmann sta firmando: ecco dove allenerà

Julian Nagelsmann è pronto a tornare protagonista in panchina: la firma è sempre più vicina, ecco dove allenerà

La separazione dal Bayern Monaco è stata dolorissima con l’esonero immediato dell’allenatore tedesco. Ora Nagelsmann è pronto a mettersi subito al lavoro per una nuova avventura suggestiva. Il manager tedesco è ad un passo dalla firma con la squadra che rappresenterà il suo futuro.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. In estate Nagelsmann è stato accostato anche alle big d’Europa e della Serie A con la suggestione chiamata Napoli. Un momento decisivo per dare una nuova svolta della sua carriera. Subito da giovanissimo si è messo al lavoro imponendosi su grandi palcoscenici: ecco dove allenerà.

Calciomercato, la verità su Nagelsmann: la firma immediata

La notizia si è diffusa immediatamente pochi minuti fa con un colpo di scena decisivo. Il manager tedesco non vede l’ora di ripartire con un nuovo progetto entusiasmante in ottica futura.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Federazione tedesca è ormai vicinissima ad ingaggiare il manager tedesco Julian Nagelsmann come nuovo Ct della Germania. Al momento ci sono discussioni sul suo nuovo contratto, che dovrà subire un taglio: subito rescinderà il suo contratto con il Bayern Monaco.

Per le big della Serie A il suo profilo è davvero proibitivo con la suggestione chiamata Napoli per il post Luciano Spalletti. Ora ha trovato la sua nuova avventura per mettere in circolo tutte le sue idee calcistiche: un momento decisivo per dimenticare i mesi terribili dopo l’esonero da parte del Bayern Monaco.

Nagelsmann non vede l’ora di mettersi all’opera per riportare entusiasmo nella Nazionale tedesca dopo i pessimi risultati collezionati nelle ultime settimane. Ecco la sua nuova avventura per puntare sempre più in alto tornando alla ribalta con le sue idee innovative.