Rottura e via libera Juve: il club è stato avvisato

Svolta improvvisa e ultimatum per il futuro: per la gioia di Allegri, adesso la Juventus può piazzare un grande colpo

Vincere aiuta a vincere ed il recente successo in campionato contro la Lazio dell’ex Sarri ha certamente risollevato l’umore del gruppo bianconero. La Juventus guarda quindi con ottimismo al futuro anche se permangono delle questioni irrisolte che non lasciano troppo tranquillo Cristiano Giuntoli.

Da un lato il rinnovo di Federico Chiesa che fatica a trovare una quadra, nonostante l’ala genovese sia ormai tornato su ottimi livelli e stia trascinando la ‘Vecchia Signora’ in questo inizio di campionato. La nota dolente è però quella di Paul Pogba che, dopo i controlli di rito nel post Udinese-Juventus, è stato trovato positivo al testosterone. Una situazione davvero delicata e che potrebbe vedere il giocatore lontano dai campi di gioco per molto tempo.

Ecco perché il calciomercato, già nelle primissime settimane del 2024, può dare una grossa mano al club piemontese. In tal senso, dall’Inghilterra arrivano novità davvero importanti per le scelte in entrata che potrebbe fare la Juventus. I bianconeri, si sa, sono pronti a tuffarsi nella sessione di gennaio soprattutto per quel che riguarda un ruolo.

La firma di un nuovo centrocampista rimane la priorità di Cristiano Giuntoli, a maggior ragione vista la delicata posizione di Paul Pogba che a inizio ottobre potrebbe ricevere una vera e propria stangata.

Juve, che affare: può firmare a gennaio

‘Footballinsider247.com’ rivela quello che potrebbe essere il nome giusto, che circola ormai da diverse settimane per la mediana di Massimiliano Allegri. Non è un mistero che Thomas Partey piaccia da tempo, e parecchio, alla ‘Vecchia Signora’.

Il 30enne ghanese, sotto contratto fino all’estate 2025 con l’Arsenal, adesso si ritrova infortunato e dovrebbe averne fino a dopo la sosta di ottobre per un problema all’inguine. Nel frattempo il suo posto a centrocampo era già stato preso dal neo arrivato Declan Rice, con Partey ‘dirottato’ nell’inedito ruolo di terzino destro. Il giocatore, arrivato tre anni fa dall’Atletico Madrid per circa 45 milioni di euro, adesso rischia di finire nel dimenticatoio.

E se ciò dovesse accadere, se Arteta lo relegasse con costanza in panchina e lontano dal suo undici titolare, allora Thomas Partey potrebbe spingere per lasciare i ‘Gunners’ già nel mese di gennaio. Un’ottima notizia per la Juventus che per Partey si era già mossa nel mese di agosto, salvo poi congelare l’ipotetica trattativa dopo la decisione di Pogba di rinunciare all’offerta dall’Arabia Saudita per rimanere in bianconero.

Fino a questo momento il forte centrocampista ghanese ha collezionato 4 presenze e 326′ in campo con la maglia dell’Arsenal: il suo futuro, tra non molto, potrebbe tuttavia chiamarsi Juventus.