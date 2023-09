Napoli: infortunio last minute, salta la Champions League

Nuova tegola per il club: il titolarissimo s’è fatto male. Ecco le ultimissime notizie relative a questo stop.

Infortunio grave per il difensore che dovrà saltare le prossime partite di campionato e di Champions League. Una tegola non di poco conto per l’allenatore che dovrà trovare un’alternativa all’interno della sua rosa. Situazione delicata per il mister che in vista dell’esordio in Champions dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. Un’assenza davvero pesante anche in vista della prossima gara di campionato.

Momento delicato per il club che ha perso numerosi giocatori per infortunio. Una situazione non di poco conto per l’allenatore che adesso dovrà trovare delle soluzioni tattiche differenti. La rosa a disposizione permette dei cambiamenti anche se inizia a preoccupare il numero dei titolari infortunati.

Champions League: un big è a rischio per Napoli-Real Madrid

Problema muscolare per il difensore: a rischio la sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Una tegola pesantissima per il giocatore che dovrà stare fermo ai box per qualche settimana. L’annuncio fa disperare i tifosi: adesso dovrà essere bravo il tecnico a trovare un sostituto all’altezza da individuare all’interno della rosa.

E’ il quotidiano sportivo spagnolo Marca a riportare le ultimissime notizie relative all’infortunio di Carvajal. Dopo Courtois e Militao, Mendy, Guler e Vinicius, alla lunga lista dei giocatori indisponibili si aggiunge anche il terzino spagnolo Dani Carvajal. Il calciatore salterà l’esordio stagionale in Champions League contro i tedeschi dell’Union Berlino.

Assenza davvero pesante per Carlo Ancelotti che perde per infortunio muscolare uno dei suoi titolarissimi, punto fermo della squadra. L’infermeria piena sta creando non pochi problemi al tecnico che rischia di non avere a disposizione Carvajal per il derby in programma domenica prossima e per la sfida di Champions League contro il Napoli.

Napoli-Real Madrid: infortunio Carvajal, ultime notizie

Il terzino spagnolo non ha preso parte all’ultima sessione d’allenamento a Valdebebas a causa di un fastidio muscolare alla gamba destra. Una brutta notizia per Ancelotti visto che dalla Spagna hanno già fissato la data del rientro di Carvajal con il Real Madrid che dovrà stare fermo ai box per due settimana. A rischio, dunque, anche la sfida di Champions League in programma martedì 3 ottobre al Maradona contro il Napoli di Garcia.