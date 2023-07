Serie A: Semedo in una big, dalla Spagna sono sicuri

Nelson Semedo potrebbe sbarcare in una big di Serie A. I contatti sono in corso e presto ci potrebbero essere importanti novità.

E’ tempo di guardare con davvero tanta attenzione al calciomercato e sono diverse le squadre che stanno iniziando a ragionare sul futuro per individuare i giocatori giusti da regalare al proprio tecnico.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Marca, Nelson Semedo è diventato un obiettivo per un club di Serie A. Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma si tratta di una opzione da seguire considerando anche la necessità e la volontà del calciatore di iniziare una nuova esperienza.

Calciomercato: Nelson Semedo in Serie A, un club è interessato

Il futuro di Nelson Semedo potrebbe essere in Serie A. L’ex Barcellona piace molto ad un club e già nelle prossime ore questa trattativa potrebbe entrare nel vivo. Al momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che difficilmente il Wolverhampton confermerà l’ex Barcellona. Tutto il resto è assolutamente da scoprire e vedremo quali saranno le scelte da parte sia del calciatore che dei club interessati a lui.

Dalla Spagna parlano di un Betis che ha già avanzato una richiesta, ma la Roma da tempo è sulle sue tracce e vedremo se i giallorossi riusciranno a piazzare un colpo importante. Non sarà semplice considerando l’interesse degli spagnoli, ma si tratta di una vicenda che prenderà forma nelle prossime ore e per questo motivo non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro sicuramente più chiaro della situazione.

Stiamo parlando di un calciatore assolutamente esperto e che potrebbe fare molto bene con la Roma. Naturalmente l’ultima parola spetterà a Semedo e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire su chi alla fine punterà l’ex giocatore del Barcellona.

Mercato: la Roma sulle tracce di Semedo

La Roma è da tempo sulle tracce di Semedo e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente più chiaro di questo calciomercato. La trattativa è destinata ad entrare nel giro di davvero poco tempo e vedremo cosa succederà.

Ma Semedo in questo calciomercato potrebbe arrivare in Serie A e la Roma rappresenta una delle possibilità per il futuro del calciatore.