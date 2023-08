San Siro in pessime condizioni, rischio “spostamento”: la denuncia

I tifosi temono di dover seguire la propria squadra in altri campi e non a San Siro, la denuncia arriva da parte del dirigente.

In giornata ha rilasciato un’interessante intervista infatti, annunciando quelle che sono le problematiche di San Siro, stadio prossimo alla demolizione – sempre se si troverà un accordo che possa unire il pensiero di tutte le parti – in vista di un nuovo impianto a Milano, per Inter e Milan.

Le gare in casa di Inter e Milan, considerando anche quelli che sono gli impegni costanti essendo uno stadio condiviso appunto da due club così importanti, vedono diverse condizioni che risultano essere pessime, per le gare anche a livello europeo di un certo prestigi.

San Siro in condizioni pessime: denuncia e spavento per i tifosi

Non riversa in buone condizioni lo stadio San Siro tant’è che, dopo l’intervista del dirigente, alcuni tifosi hanno mandato il suo nome in tendenza, così come il nome dello stadio San Siro, sulle tendenze di Twitter.

La preoccupazione principale dei tifosi è quella legata all’inagibilità dell’impianto, che potrebbe negli anni non essere più a disposizione dei club di Milano, vedendo poi sostituito momentaneamente da un altro stadio per le partite casalinghe delle società ai vertici del calcio in Serie A.

La Uefa, negli anni, qualora dovessero risultare inagibili alcuni posti dello stadio San Siro, potrebbe spostare le gare di casa di Milan e Inter altrove. La soluzione, qualora non dovessero prendere una decisione sul rifacimento dello stesso impianto o la creazione di uno stadio tutto nuovo per Inter e Milan. A prendere voce sulla questione è stato chi San Siro lo ha conosciuto per bene negli anni, al fianco di Maldini e Massara. Ha parlato Ivan Gazidis, che ha rilasciato molte dichiarazioni sull’impianto di Milano.

Le condizioni di San Siro svelate dall’ex Milan Gazidis

L’ex Milan, Ivan Gazidis, ha parlato di quella che è la situazione di San Siro direttamente ai microfoni di YouTube di Business of Sport. L’ex amministratore delegato dei rossoneri, ha parlato di quella che è la situazione complessa dell’impianto: “Pochi sponsor hanno voglia di investire dall’estero, avevamo uno stadio che nonostante fosse ricco e storico, si trovava in condizioni non eccellenti”.

Gazidis su San Siro: “Aree pericolose, vi racconto”

Ivan Gazidis racconta quella che è la situazione di San Siro, in alcune aree dell’impianto dello stadio di Milan e Inter: “Alcune aree erano pericolose, sono tutt’oggi chiuse al pubblico. Gli accessi per le persone diversamente abili sono ristrette e inoltre i bagni è meglio evitarli, in particolar modo se sei una donna”.