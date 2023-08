De Laurentiis scatenato: arriva un altro colpo dalla Serie A

È arrivato agosto e, come accadde per la passata stagione, il Napoli è entrato nel vivo del proprio calciomercato.

Il club partenopeo, campione d’Italia in carica, rischia di beffare così a pochi giorni ormai dalla Serie A – manca poco più di una settimana – un club che aveva chiare le idee per il proprio campionato, “scippandolo” letteralmente dalla stessa squadra.

Il mercato del Napoli è infatti entrato nel vivo e adesso, con la cessione di Kim oltre a quelle possibili con Zielinski e Mario Rui pronti all’addio, ecco che arriverebbe il terzo colpo e questa volta dalla Serie A, dopo gli acquisti già annunciati di Cajuste e Natan dall’estero.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Serie A: De Laurentiis scatenato

Si è scatenato Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli campione d’Italia in carica. Un mercato “alla Napoli”, alla ricerca di talenti, quello che fino ad ora ha portato avanti ADL con il suo staff dirigenziale.

Anche se non “capitanato” da Cristiano Giuntoli, ormai direttore sportivo della Juventus e lontano dalla realtà partenopea, Micheli a Mantovani continuano il loro brillante lavoro a caccia di talenti da scoprire e valorizzare al Napoli. Prima con Natan, poi con Cajuste, che rappresentano nomi diversi dai top player già affermati, ma col Napoli si fa sul serio considerando quanto fatto venir fuori da elementi come Kvaratskhelia – MVP dell’ultimo campionato di Serie A -, Anguissa, Lobotka e molti altri della rosa azzurra.

Questa volta, il colpo di calciomercato per il Napoli, potrebbe arrivare dalla Serie A. Perché in giornata sarebbero emersi rumors, come riportato da Fantacalcio.it, sul talento islandese del Genoa, Albert Gudmundsson. Il calciatore, che è consapevole che non sarebbe un titolarissimo al Napoli, potrebbe comunque cogliere occasione di giocare per gli azzurri e in Champions League, lasciando così il club ligure appena promosso in Serie A.

Mercato Napoli, spunta Gudmundsson: il colpo arriva dal Genoa

Arriva dal Genoa il colpo per il Napoli, che ancora piazzerebbe un acquisto sulla trequarti considerando il ruolo che ricopre da trequartista o mezz’ala, e all’occorrenza da sottopunta nel reparto offensivo di Alberto Gilardino, ai Grifoni. All’occorrenza, in realtà, Gudmundsson potrebbe giocare anche largo a destra, lì dove libererebbe un posto il Chucky Lozano, in uscita dal club azzurro.

Ultime Napoli, le cifre del colpo Gudmundsson

Non lo svenderebbe il Genoa, Gudmundsson ha un valore di mercato che oscilla intorno ai 10 milioni di euro. Il calciatore islandese, secondo quelle che sono le valutazioni che ne fa il Napoli, varrebbe circa 4,5 milioni di euro, proposta economica che avanzerebbe De Laurentiis per prenderlo dal Genoa.