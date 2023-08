Ibiza is on fire con Giorgia: il costume non le contiene

Bellissima la mora e mediterranea Giorgia, una delle protagoniste del programma tv Avanti un altro. Si gode le meritate vacanze così.

Nel mese di settembre, dopo il periodo di vacanze estive e prolungate, dovrebbe tornare in onda uno degli show più amati e seguiti dal pubblico di Mediaset. Ovvero Avanti un altro, il quiz condotto con sarcasmo ed ironia da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tanti i personaggi particolari ed apprezzati dello show di Canale 5. Infatti le domande di Bonolis ai vari concorrenti vengono inframezzate da alcune presenze molto divertenti, siparietti che sono diventati già iconici e irrisori nella storia recente della TV italiana.

Non manca però anche la sensualità e lo charme all’interno di Avanti un altro. Infatti sono diverse le protagoniste femminili che sono chiamate in causa da Bonolis e compagnia. Personaggi molto intriganti a livello estetico che ovviamente rendono la visione del programma ancor più interessante.

Giorgia Pianta, la iettatrice di Avanti un altro è super sexy: fisico pazzesco a Ibiza

Tra le new entry di Avanti un altro spicca Giorgia Pianta. Un nome che forse vi dirà molto poco, ma si tratta della moglie dello Iettatore, lo storico personaggio dello show interpretato dal bravissimo ed inquietante attore Franco Pistoni.

Da inizio 2023 la redazione ha deciso di affiancargli una giovane e bella iettatrice, una compagna anch’essa vestita di nero e con un trucco molto dark, ma fisicamente davvero bellissima. La scelta è ricaduta su Giorgia Pianta, modella proveniente dalla provincia di Padova, che si è fatta apprezzare a Miss Italia ed in molti altri concorsi di bellezza.

Classe 2000, bellezza mediterranea con i suoi capelli mori lisci e lunghi, la Pianta è una ragazza molto attraente. In particolare grazie ai profondi occhi verdi e la sua fisicità davvero prorompente. Impossibile non notare e non innamorarsi di lei. Nel frattempo Giorgia si sta godendo le vacanze estive ad Ibiza, come mostrato sui social network.

Un periodo di relax in attesa di riprendere il suo ruolo da simpatica e bella iettatrice ad Avanti un altro. Intanto la giovane padovana comincia a farsi conoscere su Instagram, dove vanta quasi 180 mila follower. Sul suo account non disdegna di pubblicare immagini di sé, anche in ambito lavorativo, sempre molto attraenti ed accattivanti. Una bellezza davvero da lasciare senza fiato e che avrà un successo sicuro nel mondo della televisione e dei social.