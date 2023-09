Calciomercato, colpo di scena: “Piaceva in Serie A”, può arrivare a gennaio

Colpo di scena in Serie A, il calciatore che è finito in Arabia Saudita tra i ricchi del calcio, potrebbe finire in Italia a gennaio.

Il motivo è legato all’interesse manifestato nel corso dell’ultima estate e che poi si è concluso con un nulla di fatto considerando il suo approdo nella Saudi Pro League. Ma occhio perché, già a gennaio, le cose potrebbero cambiare con la destinazione in Serie A per uno dei titolarissimi del club ai vertici del calcio in Arabia Saudita.

Dopo le voci di calciomercato e il bisogno adesso da parte di uno dei club italiani di mettere le mani sul calciatore, occhio alle ipotesi che emergono sul colpo del Napoli dall’Al-Ahli. Una scelta che cadrebbe dopo alcuni problemi vissuto in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Napoli, colpo dall’Al-Ahli: spunta un clamoroso retroscena

Spunta un clamoroso retroscena su uno dei top acquisti in Saudi Pro League per quanto riguarda il calciomercato che si intreccia anche a quello del Napoli.

Alcuni del top club hanno perso i propri titolari, anche tra le big d’Europa, a causa di quella che è la situazione legata all’esodo dei calciatori in terra saudita, a causa dei ricchissimi contratti.

Il Napoli, che stava valutando un profilo interessante per il nuovo organico di Rudi Garcia, aveva messo gli occhi anche su Roger Ibanez: l’obiettivo di calciomercato del Napoli è sfumato a causa della Roma, che ha spinto verso la cessione in Saudi Pro League.

Mercato Napoli, Ibanez era un obiettivo: ipotesi a gennaio

Qualora dovesse accettare la proposta, di fronte alla voglia di ritornare in Europa, Ibanez tornerebbe a giocare in Serie A, al Napoli. Dipenderà tutto da lui e dall’Al-Ahli, club che lo ha prelevato dalla Roma per volontà della stessa società giallorossa.

Secondo quanto riferito da Lodovico Spinosi, intermediario di Ibanez ai microfoni di CalcioNapoli24, Ibanez era tra le idee del Napoli e, a causa della Roma che ha spinto verso la cessione all’estero e non in Serie A, le strade del brasiliano e del Napoli non si sono trovate sulla stessa via.

Ultime Napoli, Ibanez tra i radar: Natan non ha convinto

Per ora, Natan sembra non aver convinto. E con Ibanez in più, nell’organico di Rudi Garcia, il calciatore avrebbe fatto comodo al tecnico francese. Per ora, il titolare sembra essere Juan Jesus e se il Napoli avesse concretizzato l’affare Ibanez, si sarebbe trovato con lui titolare anche per le gare della Champions League. Al rientro dalla sosta, in ogni caso, sarà probabilmente Natan ad avere qualche chance in difesa, in coppia con Rrahmani, nella speranza per il Napoli che, a poco alla volta, potrà entrare nelle gerarchie dello stesso Garcia.