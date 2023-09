Problemi con la Francia, emersi in merito a quello che sarà il derby di sabato tra Inter e Milan, su Theo Hernandez e Maignan.

Secondo la notizia circolata in serata, sono da valutare le situazioni legate ai due calciatori del Milan che, impegnati con la Nazionale, dovranno far fronte poi anche a quella che sarà la delicata sfida di San Siro, nell’accesissimo derby di Milano contro l’Inter.

Al centro delle questioni, infatti, la situazione legata a Theo Hernandez e Mike Maignan, nei problemi vissuti con la Nazionale francese. C’entra il derby e il Milan non l’ha presa benissimo.

Problemi con la Francia, il Milan non ci sta: c’entrano Theo Hernandez e Maignan

Al centro delle polemiche, fino a finire nelle tendenze sui social, ci finisce la situazione legata a Theo Hernandez e Mike Maignan, col Milan che non ci sta in vista del derby.

Questa sera si è giocata la sfida amichevole tra Francia e Germania, con i calciatori protagonisti del match, dopo quanto era già successo con Olivier Giroud.

Hanno giocato tutto il match contro la Germania, i due calciatori del Milan, che erano stati “promessi a riposo”, secondo una voce che circola sui social. Andati presto in tendenze i loro nomi, Theo Hernandez e Mike Maignan hanno infatti giocato la sfida contro la Germania, al contrario di quanto si sarebbe accordato col Milan per l’impegno contro l’Irlanda.

Non solo Giroud, il Milan non ci sta: cos’è successo con la Francia

Secondo alcuni rumors che sono circolati, dopo l’infortunio di Giroud, il Milan aveva chiesto precauzione su Theo Hernandez e Mike Maignan. Al contrario, entrambi hanno preso parte del match, non come in accordo per quanto riguardava l’altra sfida della Francia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Una situazione che non sarebbe piaciuta al Milan, che avrebbe preferito vedere i due in panchina, così come accaduto per Marcus Thuram, rivale del derby che si giocherà sabato alle ore 18. Tra gli interisti, in campo, si è visto invece Pavard, che potrebbe comunque partire dalla panchina contro il Milan.

Ultime su Inter-Milan: le probabili formazioni

Malgrado gli impegni continui, Maignan e Theo Hernandez saranno presenti nel derby di Milano. Non sarà così per Tomori, a causa della squalifica e sono da valutare le condizioni di Kalulu, che preoccupano e non poco Pioli. Dall’altra parte, da monitorare, ci sono le condizioni sia di Acerbi – che potrebbe quantomeno essere in panchina – che quelle di Alexis Sanchez che in Nazionale ci è andato, nonostante una situazione precaria legata alle sue condizioni fisiche.