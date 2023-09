Calciomercato, 100 milioni per Kvaratskhelia: Napoli in apprensione

Khvicha Kvaratskhelia non sta attraversando un ottimo periodo tra Napoli e Georgia: proposta da urlo da 100 milioni di euro

Il talentuoso attaccante georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è reduce da una pesante sconfitta contro la Spagna con la maglia della propria Nazionale. Un momento davvero difficile per l’attaccante azzurro, che non segna da tanti mesi. Sulle sue tracce ci sono sempre i migliori club del mondo, pronti a soffiarlo al presidente De Laurentiis.

Nelle ultime ore il suo nome è stato inserito tra i finalisti del Pallone d’Oro: la prestigiosa rivista France Football ha premiato il suo miglioramento costante avuto nella passata stagione. Per tutti è chiamato semplicemente ‘Kvara’, che con le sue giocate ha fatto innamorare gli amanti del calcio in ogni angolo del mondo. Ora per il georgiano è tempo di ricaricare le pile per affrontare al meglio la stagione appena iniziata.

Calciomercato, riscatto per Kvaratskhelia: la folle offerta

La sconfitta contro la Lazio è stata pesante, ma ora c’è tanta voglia di guardare avanti. Kvaratskhelia non vede l’ora di tornare a Napoli per ritornare a lottare con i propri compagni, dopo l’annata entusiasmante culminata con la vittoria dello Scudetto.

Come svelato dal portale ElNacional.net il Barcellona ha fissato come obiettivo per il 2024″ proprio l’attaccante del Napoli. Joao Felix sicuramente non sarà riscattato dal club blaugrana e così Laporta potrebbe pensare alla stella del Napoli con una proposta stellare da 100 milioni di euro. Una nuova idea entusiasmante per il Barcellona che continua a pensare al futuro. Kvara non si muoverà da Napoli fino alla prossima estate con il possibile trasferimento stellare nei prossimi mesi.

De Laurentiis cercherà così di blindare il talento georgiano con un adeguamento contrattuale: Kvara si trova alla grande al Napoli dopo un anno di autentico apprendistato. I tifosi azzurri non vedono l’ora di tornare a gioire alle sue giocate da urlo: il gol ormai manca da troppo tempo. Il Barcellona ha sempre avuto in rosa i migliori calciatori del mondo: con Xavi è cambiata già da tempo la musica assemblando una rosa di alto profilo.

Kvaratskhelia ha tutti i numeri per puntare in alto cercando di vincere Pallone d’Oro e Champions League. Il georgiano vorrebbe contribuire a nuove vittorie in maglia azzurra per poi spiccare il volo definitivamente nel calcio che conta.