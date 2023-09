“Giocheranno insieme”, annuncio su Lukaku e Pogba per il 2024

Romelu Lukaku e Paul Pogba sono stati i calciatori più chiacchierati per il calciomercato estivo: nella prossima stagione giocheranno insieme.

Il ritorno in Serie A dell’attaccante belga è stato estremamente complesso a causa dei suoi atteggiamenti che lo hanno improvvisamente allontanato dall’Inter. Simone Inzaghi sperava nel suo ritorno, così come tutta la squadra e anche la tifoseria nerazzurra ma ora c’è stata la rottura totale. Il suo approdo alla Roma ha completamente disintegrato i rapporti e ora ricucirli sarà impossibile.

Per Paul Pogba, invece, la Juventus sta pensando ad un ritocco, al ribasso, dell’ingaggio e anche per lui il calciomercato è stato il momento di chiacchiericcio più intenso.

Calciomercato, Pogba e Lukaku insieme nel 2024: le ultime

Il calciomercato delle big di Serie A è stato obsoleto rispetto a quanto abituati negli anni scorsi. Tutte le società hanno badato prima agli incassi dalle cessioni, con relativo abassamento del monte ingaggi, e poi hanno provato a migliorare le rose. La Juve in primis ha deciso di acquistare solo Weah e di cedere tutti i calciatori fuori dal progetto tecnico e con stipendi importanti.

La Roma, invece, è riuscita a migliorarsi pur non cedendo i calciatori migliori. José Mourinho ha abbracciato nuovi calciatori ma quasi tutti a parametro zero. Il solo Romelu Lukaku è arrivato in prestito secco a 10 milioni di euro e dopo un’intera estate ad attendere le offerte giuste.

Per la prossima stagione tante cose potrebbero cambiare: Paul Pogba e Romelu Lukaku potrebbero giocare insieme.

Annuncio dell’agente: “Lukaku e Pogba in Arabia”

Paul Pogba e Romelu Lukaku sono i calciatori che più di tutti hanno creato caos mediatico in Serie A sul calciomercato. L’attaccante belga e il centrocampista francese possono salutare definitivamente la Serie A al termine di questa stagione. C’è l’Arabia Saudita che incombe sui due calciatori, come ha spiegato l’agente FIFA Gad Cohen ai microfoni di Tuttosport.

“L’Arabia Saudita ora è al livello di tanti campionati europei importanti“, ha affermato uno degli agenti che ha lavorato alla trattativa per portare Brozovic in Arabia Saudita.

E sul futuro di Pogba è certo che “potrebbe essere lui una delle future stelle del campionato. Però dovrà dimostrare nuovamente in questa stagione alla Juventus le sue qualità, facendo vedere al mondo di essere un top player“.

Anche Lukaku in Arabia? Le parole

Romelu Lukaku è stato accostato ai club dell’Arabia Saudita fino a qualche settimana fa ma la sua volontà era quella di continuare in Europa.

L’agente FIFA Cohen ha parlato anche del futuro del belga, spiegando che “nessuno conosce il futuro. E qualora dovessi ricevere una sua telefonata, vedremo come agire“.

Al momento Lukaku deve imporsi alla Roma come uno dei migliori centravanti della Serie A e solo a fine anno penserà alla prossima stagione.