Scambio alla pari, Kean torna al Psg

Moise Kean potrebbe fare ritorno al Paris Saint-Germain: la Juve sta provando a mettere in piedi uno scambio con un giovane talento del PSG.

L’attacco della Juve non ha subito particolari scossoni durante il calciomercato estivo. I tifosi bianconeri temevano di perdere un giocatore tra Chiesa e Vlahovic ma alla fine sia l’attaccante italiano che il bomber serbo sono rimasti agli ordini di Massimiliano Allegri.

Anche Moise Kean, protagonista di diverse voci di mercato, è rimasto alla Continassa con l’intenzione di dimostrare tutto il suo valore. Dall’estate 2021, ovvero da quando è tornato alla Juventus, Kean ha offerto un rendimento altalenante e non è riuscito a scalare posizioni nelle gerarchie di Allegri.

Anche per questo non è così scontato che il suo futuro sia in maglia bianconera. Come accennato, già nelle ultime settimane del calciomercato estivo il nome dell’ex Everton è stato inserito in alcuni possibili scambi, tra cui quello con Alvaro Morata. Proprio lo scambio sembra essere la soluzione preferita dalla Juventus, che sta provando a mettere in piedi una trattativa per gennaio con un big club europeo.

Come riferito da alcune fonti, infatti, la Signora starebbe provando a proporre Moise Kean al Paris Saint-Germain in cambio di Hugo Ekitike. Per l’attaccante italiano si tratterebbe di un ritorno dato che ha già vissuto un’importante esperienza sotto la Torre Eiffel.

Scambio Kean-Ekitike: Juve e PSG al lavoro

Nella stagione 2020-2021 il PSG ha infatti preso in prestito Kean dall’Everton. Con i parigini il 23enne ha totalizzato 41 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 17 reti in quella che è senza dubbio la sua migliore stagione finora.

La Juve è molto interessata a Hugo Ekitike, attaccante francese che lo scorso anno ha trovato ampio spazio nella rosa del PSG. La scorsa stagione il giovane bomber ha collezionato 32 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, siglando 4 reti. Una crescita che ha richiamato l’attenzione di molti club europei, tra cui proprio la Juve, che ha deciso di cambiare rotta e puntare con decisione sui migliori giovani talenti.

Già a gennaio i bianconeri potrebbero provare a imbastire questa trattativa con il Paris Saint-Germain, anche perché la destinazione parigina risulterebbe gradita a Moise Kean. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio di soli prestiti per poi valutare entrambe le situazioni dopo un anno. Ekitike potrebbe essere il prossimo rinforzo per il reparto avanzato di Madama.

