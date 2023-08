Tutto fatto: l’ex attaccante del Napoli trova squadra in Serie A

Colpo di mercato importante in Serie A per una squadra ambiziosa: arriva un ex bomber del Napoli di Spalletti.

Un ex attaccante del Napoli ha trovato una nuova squadra. La trattativa è ormai ai dettagli, nelle ultime ore sarebbero stati fatti grandi passi in avanti e adesso mancherebbe davvero poco alla definitiva fumata bianca che regalerebbe a una squadra ambiziosa il suo nuovo bomber, e darebbe all’ex azzurro la possibilità di rimettersi in gioco in una piazza pronta a dargli fiducia.

Quando infatti manca il supporto attorno a te, quando senti di non essere più indispensabile, e nemmeno importante, per un club, è inevitabile che le motivazioni vengano meno. Si finisce per scendere in campo senza il giusto ardore, e solitamente questo porta a prestazioni non all’altezza delle aspettative.

D’altronde, dopo gli anni di Napoli il noto centravanti aveva bisogno di un’occasione importante per rilanciarsi in Serie A. Trovare spazio in una squadra di altissimo livello come quella azzurra, soprattutto con Spalletti in panchina, era infatti davvero difficile. Troppo ampio il divario con il titolare del ruolo, quel Victor Osimhen inarrivabile per ogni altro attaccante nel nostro campionato.

Da qui l’esigenza di ripartire ‘dal basso’, da una formazione sì ambiziosa ma che potesse concedergli maggiore spazio. Un’esigenza realizzata lo scorso anno, con risultati non del tutto soddisfacenti, al punto da finire nuovamente sul mercato, pronto ad abbracciare una nuova avventura. Anche in una neopromossa di alto rango.

Svolta per l’ex bomber del Napoli: ecco dove giocherà

Per Andrea Petagna non sono stati anni facili, gli ultimi. La grande occasione della sua vita, al Napoli dopo le ottime cose fatte vedere con la maglia della Spal, non si è conclusa con la realizzazione di un sogno, avendo lasciato l’azzurro nell’anno che ha preceduto il tricolore, per fare spazio a quel Simeone risultato poi decisivo per le sorti dello scudetto.

Nell’ultima stagione il bomber ex Atalanta ha provato a rilanciarsi nel Monza di Galliani, il dirigente che lo aveva lanciato anche in rossonero, tanti anni fa. Anche in questo caso le cose non sono andate però come sperato. 4 gol e 7 assist in 31 presenze, per una prima punta, sono un bottino non sufficiente.

Per questo motivo i brianzoli, obbligati a riscattarlo dal Napoli a inizio estate, vorrebbero adesso cercargli una nuova sistemazione. Petagna è sul mercato e potrebbe partire in questi ultimi giorni di mercato, specialmente se dovesse arrivare alla corte di Palladino quel Lorenzo Colombo da tempo corteggiato.

Le pretendenti non mancano comunque per l’attaccante classe 1995. Piace in particolare al Cagliari di Ranieri. Una destinazione che il calciatore, dopo qualche giorno di riflessione, avrebbe accettato. Non resta che trovare l’accordo tra i club. La sensazione però è che per la fumata bianca sia ormai una questione di giorni.