Juve all’improvviso: può arrivare l’ultimo giorno

La Juventus prova a lanciarsi in una trattativa last minute, provando a strapparlo alla concorrenza proprio l’ultimo giorno di mercato

Nuova vita per la Juve, e i risultati si vedono già. I bianconeri si sono affidati a Cristiano Giuntoli per trovare anche questo tipo di occasioni di mercato. A dire la verità questo profilo di cui stiamo parlando era già inserito nella lista juventina dallo scorso anno, ma ora nelle battute finali di questa sessione potrebbe esserci l’affondo giusto.

Il lavoro di Cristiano Giuntoli è appena iniziato ma già si vedono alcuni effetti del suo arrivo. Ad esempio il giovane difensore uruguaiano Facundo Gonzalez è stato strappato alla concorrenza di squadre molto importanti ed è stato girato in prestito alla Sampdoria.

L’ex ds del Napoli ha messo in moto tutta la sua rete di scouting, seguendo tantissimi profili per il presente e per il futuro. Al momento, almeno per quanto concerne la prima squadra, l’unico vero volto nuovo è quello di Timothy Weah, che ha preso il posto di Cuadrado. Cambiaso è tornato dal prestito al Bologna, mentre in attacco serve ancora qualcosa e in pentola bolle il doppio affare Berardi-Lukaku.

In uscita c’è da piazzare Moise Kean che ha ormai rotto con staff tecnico e ambiente e sta trattando con alcuni club di Premier League. Una volta piazzato il classe 2000 in Inghilterra probabilmente si chiuderà l’innesto di Domenico Berardi. Più difficile invece il belga, che dovrebbe arrivare solo con la cessione di Vlahovic.

Juventus, occhi su Holm dello Spezia: c’è da superare la concorrenza dell’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, in casa Juve non stanno guardando solo al ruolo di attaccante ma anche a quello di esterno. Il nome caldo è quello di Holm, svedese dello Spezia, che viene seguito dalla “Vecchia Signora” già da un anno.

Lo Spezia lo ha acquistato due anni fa dai danesi del SönderjyskE per circa 300mila euro e ora lo valuta almeno una decina di milioni. Su di lui si è inserita con forza l’Atalanta che vorrebbe portarlo subito a casa.

La Juve dal canto suo, invece, vorrebbe investire per il futuro, acquistando Holm e girandolo in prestito in provincia. Qui potrebbero nascere dei problemi visto che il ragazzo non vorrebbe giocare in un club che lotta per la salvezza, ma avrebbe voglia di confrontarsi subito con una realtà di alto livello.

Vedremo se alla fine Giuntoli riuscirà in extremis a strapparlo all’Atalanta, ad ora in vantaggio.