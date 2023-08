Napoli, altra batosta: dopo Veiga arriva un altro rifiuto

Non c’è pace per il Napoli: altro rifiuto sul mercato, De Laurentiis vigile sul mercato, ma i piani partenopei si complicano.

Quaranta milioni, un blitz improvviso e una risposta positiva che sembrava impossibile, e invece ha lasciato i dirigenti del Napoli a bocca aperta per quanto accaduto.

La trattativa accettata da Gabri Veiga conferma nuovamente che dall’Arabia fanno sul serio, e sono pronti non solo a ricoprire d’oro calciatori a fine carriera, ma anche a puntare sui migliori giovani pronti a mettersi in mostra in Europa. A farne le spese questa volta è Rudi Garcia, ormai convintissimo di poter abbracciare un nuovo calciatore e chissà, magari di presentarlo al pubblico napoletano al “Maradona” contro il Sassuolo.

L’inserimento dell’Al Ahli ha però fatto saltare la trattativa e generato un’ondata di polemiche. Se un 21enne, fra i migliori prospetti del calcio europeo, sceglie i milioni dell’Arabia, è lecito attendere altre evoluzioni, offerte folli, e molti rischi per i club europei. Sulla vicenda è tornato anche Toni Kroos, che sui social ha distrutto il collega con una sola parola. “Imbarazzante”, è il commento del centrocampista del Real Madrid, e quel post, detto da lui, ha un peso enorme.

La vicenda assume quindi contorni preoccupanti, ma a Napoli non hanno perso tempo. La decisione è di dirottare la cifra proposta al Celta Vigo su un altro elemento, ma anche in questo caso, il Napoli ha trovato un muro, difficile da buttare giù.

Napoli, due no in poche ore: De Laurentiis alza l’offerta

Niente drammi da parte di De Laurentiis e Garcia. La trattativa sfumata lascia l’amaro in bocca, ma la necessità di regalare al tecnico un centrocampista fisico e in grado di garantire anche gol spinge il Napoli a fare in fretta.

Ecco perché senza perdere tempo, da Napoli hanno tentato un altro assalto, tornando sull’obiettivo principale. Per Teun Koopmeiners, De Laurentiis ha provato a convincere l’Atalanta con 35 milioni, ma al momento da Bergamo fanno muro. Gasperini non vorrebbe cedere il miglior centrocampista della passata stagione, ma tutto potrebbe dipendere dalle mosse di De Laurentiis.

La sensazione è che il patron partenopeo possa nelle prossime ore alzare la posta in palio, e tutte le indicazioni portano in questa direzione. Il Napoli potrebbe quindi spingersi anche oltre, e magari avvicinare i 40 milioni per l’elemento indicato da Rudi Garcia, ma al momento non sembrano esserci aperture. De Laurentiis a quel punto potrebbe rimandare il colpo, e Garcia sarebbe coperto dalla quasi certezza nel rinnovo di Zielinski e dalla possibilità di schierare a centrocampo anche Raspadori, almeno fino a gennaio. Poi un colpo si farà, e Koopmeiners potrebbe tornare ad essere il primo della lista.