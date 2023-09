Calciomercato, offerta da 500 milioni: la mail di De Laurentiis

Il retroscena sulla mail di Aurelio De Laurentiis: servono 500 milioni di euro, ecco la verità uscita a galla. Cos’è successo?

La sconfitta contro la Lazio ha fatto emergere già le prime criticità in casa Napoli. Rudi Garcia è stato già criticato per la gestione dei cambi nella ripresa, ma il presidente De Laurentiis ha dimostrato di saper dimostrare i momenti no con tranquillità. La sua bravura è stata soprattutto questa, ossia quella di non perdere mai entusiasmo: ora c’è voglia di tornare a vincere subito.

Dopo la sosta Nazionale gli azzurri giocheranno a Marassi per affrontare il Genoa guidato da Alberto Gilardino reduce dalla sconfitta al fotofinish contro il Torino. Un momento no per i partenopei che vogliono difendere fino alla fine il titolo di Campioni d’Italia. In estate è andato via Kim, trasferitosi al Bayern Monaco, ma anche Victor Osimhen è stato nel mirino delle big d’Europa con le potenze dell’Arabia Saudita che hanno pensato a lui offrendogli un contratto da 40 milioni annui.

Calciomercato, tutta la verità su Osimhen: il retroscena

Il forte attaccante del Napoli ha vacillato di fronte a queste offerte avvincenti, ma a breve dovrebbe arrivare il rinnovo ufficiale con il club partenopeo. La crescita di Osimhen è stata esponenziale fin dal suo arrivo in maglia azzurra: ormai è considerato uno dei primi tre attaccanti del mondo.

Pochi minuti fa direttamente da l’Equipe è apparso un retroscena succoso sul forte interessamento degli arabi per Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis avrebbe respinto al mittente le proposte pazze degli arabi scrivendo una mail con in copia anche l’agente del forte centravanti nigeriano Roberto Calenda: “La vostra offerta da 200 milioni di euro può comprare un solo piede di Osimhen, con stima De Laurentiis”. Successivamente ha aggiunto: “Se il prossimo anno sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse”.

Un momento decisivo per non assecondare le super proposte provenienti dal mondo arabo: tanti big sono volati in Arabia Saudita per confrontarsi in un campionato del tutto nuovo per mentalità e gioco. Da Cristiano Ronaldo, che ha fatto da apripista, a Benzema per arrivare anche a Brozovic e Milinkovic-Savic, che si sono formati nel campionato italiano. De Laurentiis è stato chiaro fin da subito: ora Osimhen vuole riportare il Napoli in alto senza pensare al suo futuro eccellente.