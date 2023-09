Roma in Serie B: Mourinho l’ha combinata grossa

Terremoto in casa Roma, questa volta José Mourinho non ha alibi: massima tensione tra il tecnico e la società giallorossa.

Niente post partita per José Mourinho al termine del match dell’Olimpico che ha visto la sua Roma perdere 2-1 al cospetto di un Milan in dieci uomini. Special One che sembra essere stato spinto a prendere questa decisione dall’operato dell’arbitro.

Personalissima battaglia da parte del tecnico portoghese che dopo aver saltato le prime due giornate per squalifica, sembra aver ripreso la stagione proprio come l’aveva terminata.

Impossibile dimenticare le polemiche tra lui e il direttore di gara della finale di Europa League, l’inglese Anthony Taylor, che a suo dire avrebbe penalizzato la propria squadra. Adesso è però arrivato il momento di guardare avanti per la i giallorossi e per il tecnico che si ritrovano costretti a fare i conti con delle problematiche apparentemente ancor più gravi.

Al di là delle questioni arbitrali, ciò che sta maggiormente preoccupando i tifosi è il gioco espresso dagli uomini di Mourinho. Il tecnico, arrivato al terzo anno e alla scadenza del contratto, sembra non avere più gli giusti stimoli e di conseguenza nemmeno i suoi calciatori riescono a trovarne. Avvio di campionato horror per la Roma che sta facendo i conti con lo spettro della Serie B.

La Roma trema, Mourinho a rischio esonero

Il campionato è ancora lungo e non mancherà di certo il tempo per invertire la rotta. Tuttavia, per fare in modo che qualcosa cambi c’è bisogno di uno scossone all’interno del club. Per trovare un trend ancor più negativo da parte della Roma, è necessario tornare con la mente alla stagione 1950/51. Quella volta i giallorossi non riuscirono ad ottenere nemmeno un punto nelle prime tre giornate e alla fine retrocessero in Serie B.

I tifosi tremano solo all’idea e sono preoccupati sia per il gioco che per il clima tutt’altro che sereno. L’inversione di marcia è possibile ma servirà qualcosa in più, la squadra è stata costruita per i vertici dalla classifica ma ad oggi i giallorossi sono in piena zona retrocessione. Ora ci sarà la sosta e il club potrà provare a schiarirsi le idee, Mourinho è sotto esame.

Il contratto di Mou scadrà al termine della stagione ed è lecito credere che nulla potrà convincerlo a rinnovare. L’unica cosa che bisognerà capire, è se il tecnico riuscirà ad arrivare a fine stagione o se la società opterà per qualche cambiamento già nei prossimi mesi. Poiché non si può dire che non sia stato accontentato nel calciomercato, sarà suo compito trovare una soluzione a tutti i problemi del club.