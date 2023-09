Napoli trema, è arrivata l’offerta da 200 milioni: la risposta di ADL

Il Napoli è ancora al centro di vicissitudini di mercato che possono cambiare il volto della squadra di Rudi Garcia: c’è l’offerta shock.

Gli azzurri sono diversi dalla passata stagione e con Rudi Garcia devono ancora trovare la quadra per far bene come l’anno scorso. Lo Scudetto cucito sul petto pesa tantissimo per il valore della rosa che è ancora molto alto ma deve ancora essere gestito al meglio dal tecnico francese. Il calciomercato del Napoli non è stato imponente come si aspettavao i tifosi e sono già iniziate le prime difficoltà.

Il calciomercarto del Napoli può portare ancora sorprese molto importanti in vista del futuro, con le offerte da capogiro che chiedeva De Laurentiis per cedere i suoi gioielli.

Calciomercato Napoli, ora c’è preoccupazione

Il Napoli sta vivendo un periodo complesso con l’umore dei tifosi e le scelte societarie. Il club ha investito poco sul mercato e la cessione di Kim è stata complessa da gestire. Come sostituto, almeno numericamente, è stato scelto Natan che, per ora, non ha mai giocato e va ancora capito che tipo di calciatore è.

Intanto a Napoli spuntano dei retroscena delicatissimi che riguardano uno dei top player della società partenopea e il mercato estivo. Ci sono ancora delle situazioni irrisolte che risciano di compromettere il futuro della società di De Laurentiis.

Ora c’è preoccupazione tra i tifosi che stanno aspettando di capire quale sia il valore reale della rosa allenata da Rudi Garcia.

Napoli, è arrivata un’offerta shock per Osimhen

Nonostante un calciomercato in entrata non all’altezza dei grandi piani annunciati da De Laurentiis, il patron azzurro ha trattenuto tutti i suoi campioni e soprattutto Victor Osimhen. Aveva parlato, però, di un’offerta da 200 milioni che avrebbe portato il nigeriano via dagli azzurri.

E l’offerta da 200 milioni era arrivata, dall’Al-Ahli, come riferisce L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, il club saudita avrebbe offerto questa cifra, bonus compresi ma De Laurentiis ha rifiutato.

Il futuro di Osimhen ha creato caos e panico nei tifosi del Napoli che sperano di non perdere il proprio beniamino. La situazione è da tenere sotto controllo anche per il mercato di gennaio, che rischia di portare il vento d’Arabia a soffiare ancora in Serie A.

No di De Laurentiis all’Arabia: ha chiesto 500 milioni

La situazione legata al futuro di Victor Osimhen al Napoli è tutta da decifrare. De Laurentiis ha detto no all’Al-Ahli e ha chiesto 500 milioni di euro.

“La vostra offerta può comprare solo un piede di Osimhen. Per l’anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse”.

Tutto ancora da decidere, dunque, per la stella del calcio nigeriano e del Napoli.