Roma: tegola per Mou, ancora un infortunio

La Roma sta preparando con attenzione la sfida di Verona. Ma per Mou è in arrivo una nuova tegola.

Dopo il pareggio all’esordio contro la Salernitana, la Roma è ritornata in campo per preparare nel migliore dei modi le ultime due sfide prima della sosta: Verona e Milan. L’obiettivo è sicuramente quello di non perdere altri punti nei confronti delle squadre davanti.

Ma in questi ultimi minuti Mourinho ha dovuto fare i conti con una nuova tegola. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, uno dei nuovi acquisti ha lasciato il campo per un infortunio muscolare ed ora le sue condizioni saranno valutate a breve.

Roma: infortunio per il big, le sue condizioni

L’infortunio è stata una vera e propria ‘mazzata’ per Mourinho considerando i diversi problemi che sono già in rosa. Dybala e Pellegrini sono pronti a rientrare dalla squalifica, ma ancora una volta il tecnico non riuscirà ad avere tutti a disposizione e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sulle sue condizioni. Ma le ipotesi non sono assolutamente positive e il rischio è quello di vederlo in campo dopo la sosta.

Renato Sanches ha lasciato l’allenamento odierno della Roma per un infortunio muscolare. Ora la speranza è quella di avere buone notizie dall’infermeria. Nelle prossime ore capiremo se ci sarà la possibilità di averlo a disposizione per la partita contro il Verona oppure no. Molto difficile immaginare un recupero nel giro di poco tempo, ma molto dipenderà anche dall’entità del problema.

L’infortunio di Renato Sanches preoccupa anche perché stiamo parlando di un calciatore che ha una fragilità muscolare importante. Vedremo se alla fine riuscirà a recuperare il prima possibile oppure si dovrà la sosta per riaverlo a disposizione. Si tratta, comunque, di una notizia che non fa assolutamente felici i tifosi della Roma.

Infortunio Sanches: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Renato Sanches non si conoscono e bisogna aspettare ancora qualche ora. La Roma spera di averlo il prima possibile, ma essendo un problema muscolare i tempi di recupero potrebbero essere leggermente più lunghi del previsto.

Nelle prossime ore sapremo qualcosa di più e capiremo anche se alla fine Renato Sanches sarà in campo contro il Verona o Milan oppure bisognerà aspettare la sosta per rivederlo in campo.