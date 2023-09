Calciomercato Napoli: retroscena Natan, una clausola cambia tutto

C’è un aggiornamento riguardo il futuro del difensore centrale del Napoli Natan. Ecco le parole dell’intermediario che l’ha portato in Italia.

Oggetto misterioso, fino a questo momento non è ancora sceso in campo con gli azzurri. Garcia proverà a lanciarlo nella mischia nelle prossime partite quando, a causa dei ravvicinati impegni tra campionato e Champions League, il tecnico aumenterà le rotazioni e darà spazio a quasi tutti i giocatori presenti in rosa. Ecco, intanto, un retroscena riguardo il contratto con il Napoli di Natan.

Ultimissime notizie relative al destino del brasiliano Natan: c’è una clausola che può cambiare il futuro del calciatore, ecco tutti i dettagli svelato dal Lodovico Spinosi che è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva CalcioNapoli24 Live.

Calciomercato Napoli: retroscena Natan, ecco come è stato preso

“Lo scout del Napoli Micheli già conosceva Natan, è stato coraggioso nel puntare su di lui anche perché l’ha preso nella stagione in cui ha fatto meno bene. E’ un ragazzo giovane, sostituire Kim non è facile per uno della sua età. Il Napoli ha approfittato di questa occasione, la speranza è quella di vederlo in campo nel più breve tempo possibile”.

Oggetto misterioso del calciomercato Napoli, il nuovo acquisto Natan è stato presentato dall’intermediario Lodovico Spinosi che ha elogiato il calciatore.

“Perché non sta giocando Natan? Ha sfruttato la pausa per imparare l’italiano, lui si sta allenando molto bene. Ha bisogno di tempo e di mettere minuti nelle gambe, non è facile giocare in Italia. Comunque, le risposte che stanno arrivando sono positive. Non so quando sarà pronto per scendere in campo ma lui sta lavorando bene”.

Poi il procuratore s’è soffermato anche sull’aspetto caratteriale del giocatore e sul contratto sottoposto a Natan dal Napoli.

Contratto Natan Napoli, tutte le novità

Sui motivi che hanno spinto Natan ad accettare subito Napoli e sul contratto del brasiliano con gli azzurri.

“Il Napoli ha un’area scouting importante, la volontà di Natan e del suo agente è stata decisiva. A livello internazionale gli azzurri sono considerati come un top club, ambizioso e di prospettiva. Quando s’è palesata questa opportunità il ragazzo non ci ha pensato due volte, così come il suo agente. Sono stati veloci a trovare l’accordo. Io Natan lo conoscevo dalla tribuna, l’ho visto giocare tante volte. Poi ho avuto la possibilità di parlare con lui, è un ragazzo che mi ha stupito come carisma e forza di volontà”.

“Clausola nel contratto di Natan? Onestamente non so dirvi, non ricordo di questa cosa. Non lo so”.