Calciomercato, Napoli scatenato: tripla firma in arrivo

Dopo lo smacco Gabri Veiga, il Napoli è al lavoro in questi ultimi giorni di calciomercato per blindare i top e regalare qualche altro rinforzo a Rudi Garcia per completare la rosa.

Farlo non sarà assolutamente semplice, visto che la sessione è agli sgoccioli, ma Aurelio De Laurentiis ha qualcosa da farsi perdonare dai suoi tifosi, anche perché dal club campione d’Italia, nel corso di quest’estate, ci si aspettava decisamente di più.

Il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo, ed è per questo che, stando alle ultime notizie, sarebbe al lavoro per chiudere una tripla importante operazione, che potrebbe e non poco far ricredere il tifo partenopeo sull’operato della società in questo calciomercato.

Calciomercato Napoli, ADL spinge: tripla firma in arrivo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, che si starebbe letteralmente prendendo la scena in questi ultimi giorni per le trattative nelle quali sarebbe coinvolto, sia positivamente che negativamente.

Gabri Veiga sarebbe potuto essere il colpo dell’estate, da campione d’Italia, per il club campione d’Italia, ma a sorpresa lo spagnolo ha preferito accettare l’Al-Ahli a seguito di alcune incomprensioni nate fra il Napoli ed il Celta Vigo negli istanti finali della trattativa. Questo però non avrebbe buttato giù De Laurentiis che, carico d’orgoglio, in quest’ultimi giorni di calciomercato starebbe lavorando ad una tripla incredibile operazione, che potrebbe decisamente arrivare a far dimenticare alla piazza partenopea il mancato approdo nel golfo di Napoli di Gabri Veiga.

A dirla tutta a questioni del genere il club azzurro avrebbe dovuto lavorare prima, vista l’importanza dei profili coinvolti, ma meglio tardi che mai insomma. Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, a seguito delle diverse delusioni di questo calciomercato, il Napoli è pronto a prendersi una tripla importante soddisfazione, dato che starebbe spingendo -con discreti risultati- per riuscire a blindare Osimhen, Kvaratkshelia e Zielinski.

Napoli al lavoro per un triplo rinnovo: le ultime

Dopo la delusione Gabri Veiga il Napoli starebbe cercando di consolare i propri tifosi con tre rinnovi importanti, ovvero quelli di Osimhen, Kvaratkshelia e Zielisnki.

La dirigenza azzurra, infatti, sarebbe in costante contatto con gli agenti dei giocatori per riuscire a blindarli il prima possibile, scacciando di conseguenza le voci di calciomercato che vedrebbero questi tre top player lontano da Napoli. Chi fra i tre è stato più vicino a salutare i campioni d’Italia è stato senza ombra di dubbio Zielinski, ma ora il polacco è pronto a legarsi a vita agli azzurri.

Non solo rinnovi: il Napoli lavora per un ultimo colpo a sorpresa

Oltre ai rinnovi di quei tre, il Napoli sarebbe al lavoro anche per un ultimo colpo a sorpresa in questo calciomercato. Il club campione d’Italia, infatti, avrebbe allacciato i contatti con la Fiorentina per Sofyan Amrabat, profilo che Rudi Garcia amerebbe allenare per apportare fisicità al suo centrocampo. Sul marocchino ci sarebbe però la concorrenza dello United, e la valutazione da 35 milioni di euro che fa la Fiorentina al momento rallenterebbe l’affare.