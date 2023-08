Lukaku alla Roma, ci siamo: accordo ad un passo col Chelsea

Da sogno questo trasferimento presto potrebbe diventare realtà. Romelu Lukaku sarebbe infatti sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma in questo calciomercato.

Proprio in questi minuti, infatti, starebbe andando in scena un ultimo decisivo incontro fra il club giallorosso ed la dirigenza del Chelsea per definire una volta e per tutte l’ennesimo clamoroso ritorno di Big Rom in Serie A.

L’accordo fra le parti sembrerebbe dunque essere in dirittura d’arrivo, e dalle parti di Trigoria filtra anche del discreto ottimismo, ma prima di cantare vittoria ci sono da limare gli ultimi decisivi dettagli. Nonostante questo, comunque, potremmo sbilanciarci dicendo che ci siamo per l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma in questo calciomercato.

Calciomercato, Lukaku alla Roma: ci siamo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku in questo calciomercato, che mai come ora sembrerebbe essere vicino all’ennesimo ritorno in Serie A della sua carriera. Dopo l’inaspettato addio all’Inter dello scorso giugno, per il centravanti belga si è parlato di Milan ma soprattutto di Juventus nel corso di queste settimane, ma la prossima destinazione in carriera di Big Rom alla fine dei conti è completamente un’altra.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku starebbe spingendo per trasferirsi alla Roma in questo calciomercato. Dopo l’apertura del Chelsea al prestito dell’ex Inter il club giallorosso si è subito di prepotenza inserito nelle trattative, spodestando ogni altra pretendente volando addirittura anche a Londra per raggiungere un accordo con i Blues.

E’ da ieri sera che Friedkin e Pinto parlando con i dirigenti del Chelsea per definire questa trattativa, e l’impressione è che le prossime possono essere ore decisive. Stando a quanto riportato sempre da Sky Sport, infatti, l’accordo per il prestito di Lukaku alla Roma è cosa praticante imminente.

Lukaku in prestito alla Roma: le cifre dell’operazione

Romelu Lukaku si avvicina alla Roma. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono a Londra da ieri per cercare di chiudere la trattavi per riportare l’attaccante belga in Serie A ed alla corte di Josè Mourinho.

Viste le condizioni economiche non eccelse nelle quali riversa il club, la Roma punta a trovare un accordo col Chelsea a condizioni ben precise, ovvero prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, senza alcun tipo di diritto o obbligo di riscatto. Nelle prossime ore le due società definiranno queste condizioni, con i Blues che spingono per lasciar andare Lukaku che ad oggi rappresenta essere solo una spina nel fianco all’interno dello spogliatoio.

Lukaku ha già detto sì alla Roma: super annuncio dal Belgio

Romelu Lukaku ha già detto sì alla Roma, come confermato anche dall’incredibile indiscrezione trapelata negli scorsi minuti dal Belgio. In patria per assistere all’esordio del figlio con le giovanili dell’Anderlecht, rivolgendosi ad alcuni giornalisti locali Big Rom ha detto: “Sono nervoso, domani vado a Roma per firmare il contratto”. Insomma, l’ex Inter è pronto a ripartire dalla Lupa, e questa volta in maniera definitiva.