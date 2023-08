Calciomercato: Ndombele Inter, Inzaghi ha deciso – ESCLUSIVA

Quale futuro per il centrocampista Ndombele? Inzaghi ha deciso in merito al trasferimento all’Inter del giocatore.

C’è la svolta per quanto riguarda l’arrivo all’Inter di Ndombele. Inzaghi ha preso una decisione. Ecco il parere dell’allenatore che è stato fondamentale nella trattativa riguardo il trasferimento del centrocampista. Come ammesso anche da Marotta nelle scorse ore, il mercato dell’Inter potrebbe concludersi con un nuovo innesto in mezzo al campo. I tifosi sono in attesa di conoscere il nome di questo giocatore. Tutte le strade portavano al francese: ecco le ultimissime su questa trattiva di calciomercato.

Il Tottenham era disponibile a dare in prestito il francese, che lo scorso anno ha giocato a Napoli, ma alla fine sono cambiate le condizioni. Decisivo, in questa vicenda, Simone Inzaghi che in un summit di mercato con Piero Ausilio e Marotta ha espresso il suo parere riguardo il trasferimento all’Inter di Ndombele. Una decisione inaspettata che ha cambiato le carte in tavola e frenato l’operazione che non s’ha da fare.

Calciomercato: Ndombele all’Inter? Ecco la verità

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è arrivato il no di Inzaghi per Ndombele all’Inter. L’allenatore s’è messo di traverso ed ha bloccato l’affare tra i nerazzurri ed il Tottenham.

Affare saltato, dunque, con l’Inter che proverà a prendere un nuovo calciatore in mezzo al campo in queste ultime ore di calciomercato. Adesso si aprono nuovi scenari per quanto riguarda Ndombele che è in uscita dal Tottenham. A sorpresa, potrebbe finire in Turchia visto che sulle sue tracce ci sono Fenerbahce e Galatasaray.

Niente Italia, dunque, per il centrocampista francese che dopo la l’esperienza a Napoli ci teneva a vivere una nuova avventura in un club di Serie A. Il suo agente ci ha provato a portarlo all’Inter ma alla fine la volontà di Simone Inzaghi è stata determinante con l’allenatore che ha bloccato la trattativa e frenato riguardo questo trasferimento che non si farà.

Ndombele in Turchia, due big su di lui: le ultime di calciomercato

Adesso quale sarà il futuro di Ndombele? Per lui possono aprirsi le porte del calcio turco con Fenerbahce e Galatasaray pronte a darsi battaglia per prenderlo dal Tottenham. C’è ancora tempo per questa trattativa, anche perché il calciomercato turco finirà il prossimo 8 settembre. Ndombele aspetta, intanto sullo sfondo resta viva anche l’ipotesi di restare da fuori rosa a Londra, per poi trovare una sistemazione a gennaio nella prossima sessione di calciomercato.