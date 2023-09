Calciomercato: torna subito in Serie A, c’è la svolta per l’ex Milan

Nuovo colpo di scena: si sta concretizzando il ritorno in Serie A del calciatore spagnolo. L’ex Milan è pronto a tornare, i dettagli.

Ultime ore di calciomercato, ecco un nuovo colpo sul gong. La società ha sorpreso tutti i tifosi grazie all’arrivo del calciatore che è pronto a vestire la maglia di un nuovo club italiano. Dopo l’avventura al Milan, ed una breve esperienza in Spagna, il giocatore ha deciso di tornare nel campionato di Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato.

C’è ancora la Serie A nel futuro dell’esterno spagnolo che è pronto a lasciare la Liga per tornare nel campionato italiano. Ultime ore infuocate di questa sessione estiva 2023 con il giocatore che ha già pronte le valigie per vivere questa nuova avventura in Italia.

Calciomercato: sta tornando in Serie A

Colpo a sorpresa da parte del club italiano che nelle ultime ore ha trovato l’accordo per l’arrivo del laterale, che in passato è stato di proprietà anche del Milan. A svelare tutti i dettagli su questo nuovo colpo è la redazione di Sky Sport.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, dopo aver fallito il colpo Solbakken (adesso ad un passo dall’Olympiakos), l’amministratore delegato Carnevali è pronto a chiudere per l’arrivo a Sassuolo di Samu Castillejo.

Dopo l’addio al Milan, avvenuto la passata stagione, il calciatore con il Valencia ha collezionato 26 partite con 4 gol. Adesso per lui potrebbero riaprirsi le porte del campionato italiano con il Sassuolo pronto a riportare in Serie A Castillejo. Nonostante i due anni di contratto con il club spagnolo, il calciatore ha deciso di lasciare la Liga per questa nuova esperienza con la maglia dei neroverdi. Una sorpresa assoluta che potrebbe materializzarsi nelle prossime ore.

Castillejo al Sassuolo, c’è l’accordo: colpo a sorpresa

Acquisto ad effetto quello del Sassuolo che chiude il mercato con l’arrivo di Samu Castillejo. Una svolta improvvisa arrivata nelle scorse ore, adesso si attende solo il via libera del Valencia che dovrà dare l’ok per la cessione del calciatore che ha già trovato l’accordo con il club neroverde.