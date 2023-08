Calciomercato: niente Jovic, ecco il nuovo attaccante Milan

Arriva dalla Spagna il nuovo attaccante del Milan: tentativo a sorpresa da parte dei rossoneri che sono alla ricerca di un vice Giroud.

La trattativa per Taremi è saltata, adesso il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante. Ecco le ultimissime notizie in merito all’obiettivo del Milan che guarda soprattutto in Spagna per rinforzare il reparto offensivo.

Okafor non è l’uomo giusto per ricoprire il ruolo di vice Giroud. E’ questa l’indicazione data alla società da Stefano Pioli. Adesso il club è pronto a correre ai ripari per trovare un nuovo giocatore capace di sostituire al meglio, nel momento del bisogno, il bomber francese che alla sua età non potrà giocare tutte le partite. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo colpo di mercato con il Milan che sta provando a prendere l’attaccante brasiliano.

Calciomercato Milan: nome a sorpresa per l’attacco, ecco chi arriva

Il profilo di Jovic non è stato preso in considerazione dalla dirigenza rossonera. Il club sta valutando altri profili per l’attacco. Ecco le ultime notizie di calciomercato riportate da Sky Sport che ha svelato in anteprima i due nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della società per completare l’attacco.

Il primo è quello dell’attaccante del Betis Siviglia che è già stato vicino all’Italia. Cercato dalla Roma, prima dell’arrivo di Lukaku, il centravanti ha una nuova chance per arrivare nel nostro campionato. A sorpresa, Moncada sta valutando il profilo del giocatore con Pioli che dovrà dare l’ultima parola in merito all’arrivo al Milan di Willian José.

Fisicamente simile a Giroud, è il bomber di riserva che potrebbe fare a caso del club, 31 anni è reduce da sei gol nella passata stagione. Potrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan: Willian José e non solo, tutti gli attaccanti nel mirino

L’ultimo nome accostato al Milan, oltre a Willian José è anche Vangelis Pavlidis, attaccante classe 1998 dell’Az Alkmaar. Il greco, reduce da 22 gol nella passata stagione tra campionato e coppe, rappresenterebbe il profilo perfetto per completare il reparto offensivo. Infine, sullo sfondo resta viva anche un’altra ipotesi che è quella di Patson Daka del Leicester City. Sono ore decisive per il Milan che è alla ricerca disperata di un nuovo attaccante.