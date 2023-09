Sabatini, stoccata a Mourinho: annuncio improvviso

L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha lanciato una stoccata a mister José Mourinho in un’intervista: ecco cosa ha detto

L’asticella dell’entusiasmo in casa Roma si è improvvisamente rialzata in maniera importante. D’altronde, i tifosi giallorossi stanno vivendo un vero e proprio sogno in questi giorni. Nessuno qualche settimana fa si aspettava che Dan e Ryan Friedkin potessero riuscire a portare nella Capitale un attaccante del calibro di Romelu Lukaku.

Big Rom è uno che, specialmente a Roma, stimola parecchio la fantasia della gente. È un nome pesante, che può spostare gli equilibri nel campionato di Serie A. Non a caso, la società romanista ha inserito anche un bonus legato alla conquista dello Scudetto, per quanto concerne lo stipendio che l’ex Inter percepirà in quel di Roma. Mourinho, dal canto suo, è abituato da sempre a pensare in grande.

Lo Special One desidera portare il principale titolo nazionale all’ombra del Colosseo, perché solo in questo modo potrebbe davvero lasciare il segno nella storia del club capitolino. Lui ne è ben consapevole, per questo ha insistito molto per avere a disposizione il più in fretta possibile il centravanti belga. La dirigenza gli ha chiesto di attendere e alla fine lo ha accontentato.

Pazienza e perseveranza: ora Mourinho si trova alla guida di una squadra senz’altro potenziata. L’inizio, però, è stato alquanto sconfortante, specialmente la sconfitta subita per mano del Verona di Marco Baroni. La truppa giallorossa dà la netta impressione di non essere molto preparata all’interno del rettangolo verde di gioco.

Stoccata a Mourinho: Sabatini lo dice chiaramente

Non ci sono tante idee e, spesso, ci si affida alla palla lunga, sperando in qualche giocata vincente del singolo. Con la coppia Lukaku-Dybala in avanti tale strategia sicuramente potrebbe funzionare meglio. Comunque l’obiettivo principale della Roma resta la qualificazione in Champions League, che manca veramente da troppo tempo.

Lukaku è approdato alla corte di Mourinho anche e soprattutto per questo, poi si vedrà nell’arco dell’annata sportiva se i giallorossi potranno ambire pure a qualcos’altro. Difficile, molto difficile. Ma non impossibile, visto il materiale umano che caratterizza la compagine romanista.

In tal senso, ci si aspetta che Mourinho dia un plus alla sua squadra. Se lo aspetta anche l’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il noto dirigente non ha dubbi: “Lukaku senz’altro è un grande colpo. Sulla carta la coppia con Dybala può essere straordinaria. Adesso Mourinho non ha più alibi e non potrà più nascondersi. La Roma può lottare per le prime posizioni“.

Insomma, piccola stoccata di Sabatini allo Special One, che più volte – per vari motivi – si è lamentato pubblicamente nel corso della sua esperienza sulla panchina della Roma. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI