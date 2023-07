Nuova vita per Zeman: ha firmato il contratto, l’annuncio

Zdenek Zeman è pronto ad iniziare una nuova grande avventura da allenatore: ha firmato un altro accordo importante, c’è anche l’annuncio.

L’allenatore boemo non ha intenzione di fermarsi e continuerà la sua carriera da allenatore. Ora è arrivato anche l’annuncio del presidente non lascia spazo a dubbi. È pronto a ricominciare ancora una volta in panchina. Ha deciso di continuare ad allenare ed è stato molto chiaro qualche settimana fa quando ha parlato del suo futuro.

Zeman allenerà ancora in una piazza storica e prestigiosa, perché intende far fare il salto di qualità e ascoltare ancora il suo modo di affrontare il calcio. Il boemo vuole continuare ad insegnare calcio ai giovani ed essere ancora protagonista in Italia.

Futuro Zeman: decisa la nuova panchina

Zdenek Zeman continuerà la carriera da allenatore. L’allenatore boemo è stato uno di quelli che ha rivoluzionato il calcio italiano e nel suo futuro potrebbe esserci ancora una grande avventura, per scrivere un altro pezzo di storia. Ha fatto molto bene nel calcio italiano, ha rivalutato tantissimi talenti, facendoli crescere e diventare granci calciatori.

Zeman vuole continuare ad allenare per tenere viva la fiammella del calcio che a 76 anni continua a bruciare nel suo animo e continua a fargli da spalla nella sua vita. È stato decisivo anche per tanti calciatori italiani, oltre che fonte d’ispirazone per molti allenatori.

Zeman firma ancora un contratto importante: ha voglia di continuare ad essere grande per qualche altra stagione e non vuole fermarsi ancora.

Zeman rinnova con il Pescara: le sue parole

Dopo la seconda parte di stagione importante e terminata solo con la semifinale ai playoff di Serie C, Zeman e il presidente Sebastiani hanno deciso di continuare insieme e di firmare il rinnovo del contratto anche per la prossima stagione.

C’è stata anche la conferenza stampa di presentazione di Zdenek Zeman dopo il rinnovo del contratto. L’obiettivo principale è quello di risalire subito in Serie B, dopo aver sfiorato l’impresa nella passata stagione.

“Sono rimasto perché voglio vincere, qui a Pescara mi trovo bene, c’è entusiasmo e ho ancora voglia di continuare a lavorare sul campo. Però è anche vero che sono più in panchina che in campo (ride, ndr.)”.

Zeman e la richiesta al Pescara: vuole vincere

Zdenek Zeman vuole tornare a vincere con il Pescara e ha chiesto al presidente Sebastiani di migliorare la rosa e costruire una squadra giusta per vincere per puntare alla promozione in Serie B.

“Credo che qualsiasi allenatore vorrebbe una rosa completa nel minor tempo possibile. Al Pescara manca qualcosa ma non vi dico cosa, la società ne è già consapevole. Siamo una squadra che può far divertire i tifosi, dobbiamo solamente riuscire a fare quello che non ci è riuscito nell’ultima stagione”.