Beffa Juve, imminente la firma con i nerazzurri

I tifosi della Juventus non si aspettavano questo nuovo ‘tradimento’: ormai l’accordo con i nerazzurri è a un passo.

Nonostante le parole di Allegri, che in conferenza stampa ha fatto capire che molto probabilmente la rosa a sua disposizione resterà quella attuale, non sono da escludere nuovi movimenti da parte della Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Nell’ultima gara interna contro il Bologna, terminata con un 1-1 che ha deluso la tifoseria bianconera, sono apparsi evidenti alcuni limiti dell’organico a disposizione del tecnico livornese.

La speranza è che Giuntoli possa davvero riuscire a piazzare il colpo finale regalando così ad Allegri un rinforzo di qualità, anche se bisogna fare i conti con un bilancio non così florido. Madama, infatti, ha condotto un calciomercato a fari spenti anche a causa delle difficoltà economiche derivate dalla mancata qualificazione in Champions.

Le ultime cessioni sembrano però aver garantito un certo tesoretto per virare con decisione su un giocatore seguito da tempo. Come noto, Madama sta cercando qualche elemento giovane e di grande prospettiva per le sue fasce laterali. L’arrivo di Weah e la conferma di Cambiaso sono già scelte chiare in tal senso, ma Giuntoli guarda con attenzione anche a un altro profilo che si è fatto notare nello scorso campionato.

Juve ancora beffata, firmerà per i nerazzurri: tifosi spiazzati

Stiamo parlando di Emil Holm, terzino dello Spezia, uno dei pochi a salvarsi nell’anno che ha portato i liguri a retrocedere in Serie B. Il 23enne svedese è stato prelevato nell’estate 2021 dai danesi del Sønderjyske, dove già era riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Lo Spezia ha poi lasciato il giocatore in prestito al club danese per un anno.

Nel primo anno in Italia ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno anche una rete. Holm è rimasto vittima di un brutto infortunio nella seconda parte di stagione: la sua assenza ha inevitabilmente pesato molto, dato che lo Spezia ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini migliori.

La Juve è parsa una delle squadre più interessate a Holm, ma stando agli ultimi rumors pare che i bianconeri rischino di rimanere nuovamente beffati. L’Atalanta, infatti, ha fatto concreti passi avanti e sembra ormai aver scavalcato la Signora nella corsa a Holm. Lo Spezia chiede 13 milioni per lasciar andare il giocatore.