Calciomercato, offerta del Psg: il sostituto di Neymar arriva dall’Italia

Ultimissime notizie di mercato riguardo il Psg che è a lavoro per prendere un sostituto di Neymar: il calciatore potrebbe arrivare dalla Serie A, i dettagli.

L’ennesima bomba di questo calciomercato estivo 2023 l’ha piazzata un club arabo che ha strappato al Psg Neymar: l’Al Hilal ha messo sul piatto oltre 80 milioni per prendere il calciatore che riceverà un ingaggio faraonico. Adesso i francesi sono pronti a ingaggiare il sostituto del brasiliano. Nella lista c’è anche un talento della Serie A, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato in fermento saranno delle settimane intense per i club italiani che dovranno fare attenzione alle sirene straniere per i propri talenti. L’annuncio della firma di Neymar con l’Al Hilal, ha aperto le porte a nuove voci riguardo l’addio del calciatore che è pronto a lasciare la Serie A per andare al PSG. I francesi hanno i disposizione i fondi necessari per tentare l’assalto e chiudere la trattativa riguardo l’acquisto dell’attaccante che può essere una buona risorsa per la squadra di Luis Enrique.

Calciomercato, via dalla Serie A: c’è il Psg sulle sue tracce, è il sostituto di Neymar

A lanciare la notizia è Gazzetta.it che ha rivelato l’indiscrezione di calciomercato relativa all’interesse del PSG nei confronti del calciatore. La Serie A si prepara a salutare un nuovo talento, le sirene francesi potrebbero fare effetto sul giocatore che tentato dalle ambizioni del Psg potrebbe prendere in considerazione la proposta.

I tifosi sono in attesa, intanto la società si è già cautelata mettendo nel mirino Mimmo Berardi del Sassuolo. L’arrivol del’esterno dei neroverdi potrebbe fare da apripista al trasferimento in questo calciomercato di Chiesa al PSG.

Valutazioni in corso da parte della Juventus che non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Questa, almeno sulla carta, è l’occasione giusta per vendere il calciatore e massimizzare – in termini economici – dal suo addio che potrebbe portare alla Juventus almeno 60 milioni di euro.

Chiesa al PSG, ultime notizie di calciomercato

La vicenda andrà monitorata con grande attenzione da qui a fine mercato. La Juventus è in attesa dell’offerta giusta per cedere al PSG Chiesa. Il suo addio potrebbe sbloccare il doppio colpo di mercato e vedete con la maglia dei bianconeri Berardi e Lukaku.